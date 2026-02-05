Your browser doesn’t support HTML5 audio
Río Gallegos | Concejo Deliberante
En sesión extraordinaria, se aprobó el Presupuesto municipal y se rechazó el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo. La votación se definió con desempate de la presidenta Daniela D’Amico, en una jornada marcada por fuertes cruces políticos.
Boxing en alerta
El “Albiverde” realizó su último entrenamiento antes de viajar a Cipolletti para la revancha de la final patagónica ante La Amistad. La serie está 2 a 2.
Campaña solidaria
Graciela Suárez pidió ayuda para afrontar gastos médicos: “Mi salud está cada vez más complicada”.
Dolor en el fútbol regional
En Santa Rosa despidieron a Emanuel Leguizamón (24), el joven árbitro fallecido en la tragedia de Ruta 3.
▪️ Yasu Muñoz pasará a sala común.
▪️ Los otros árbitros siguen internados en Caleta Olivia.
Las pericias indicaron exceso de velocidad.
Ambiente
ONGs realizaron un abrazo simbólico al glaciar Perito Moreno contra la modificación de la ley: “Los glaciares no se tocan”.
Gestión provincial
En Los Antiguos, Claudio Vidal afirmó que “la educación es una prioridad” y recorrió obras junto a la intendenta Zulma Neira.
Discapacidad
Tras el fallo judicial, Nación reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Orgullo santacruceño
“Toto” Avilés celebró sus 22 años en Canadá, ya con los colores del CF Montreal.
