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¡Hispano campeón de la Copa Ciudad!

El “Celeste” venció por penales a Unión Santacruceña y festejó en su cancha.

Temporal de viento: rutas cortadas y clases suspendidas en cuatro ciudades

Las adversas condiciones climatológicas hicieron restringir la circulación por varias horas desde la frontera con Chile hasta San Julián. Autoridades tuvieron varias intervenciones y educación decidió suspender preventivamente el dictado de clases.

Otro aumento de combustibles: ¿cuánto se paga en Río Gallegos?

Comenzó el Congreso Iberoamericano de Gas Licuado: Desregulación y el desarrollo de Vaca Muerta

Manuel Adorni: “No tengo nada que esconder”

Juicio por el ARA San Juan. Un testigo complicó al ex capitán Claudio Villamide y pidió ampliar su declaración en el marco del proceso judicial.

CGC en Houston. Hugo Eurnerkian destacó el potencial de Palermo Aike en el Ceraweek

Top 15 nacional. Con la presencia estelar de Agustín Ruiz, arranca en Río Gallegos un torneo de pádel

¿Intento de homicidio? Detuvieron a un policía acusado de dispararle a su exnovia