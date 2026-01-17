Your browser doesn’t support HTML5 audio
50° Corrida Diario Crónica
“Va a ser una fiesta”, aseguró la runner Romina González en LU12 AM680, en la previa de una de las competencias más esperadas.
Deudores alimentarios
Santa Cruz dio a conocer el listado oficial. La medida inhabilita el acceso a cargos públicos, subsidios, licencias y estadios. La gran mayoría de los registrados son hombres.
Minería nacional, apertura al mundo
El secretario Luis Lucero disertó en Arabia Saudita y afirmó que “Argentina será un socio confiable”. Destacó el rumbo económico, el RIGI y el potencial del cobre y el litio.
Servicios públicos
Anunciaron un corte de luz para el domingo en Río Gallegos.
Caso Gabriel Mileca
Sigue el misterio tras su fuga de un centro de salud mental. Perros detectaron un rastro clave en el barrio 400 Departamentos y continúa el intenso rastrillaje.
Comodoro Rivadavia
En la causa por el femicidio de Valeria Schwab, la Fiscalía aseguró que “no hay prueba” para confirmar la autoría.
Cultura e identidad
En Cosquín, Guajardo y Santacruceños del Viento presentaron una obra que canta la identidad patagónica.
Tensión en Río Gallegos
Operativo policial por un hombre armado y atrincherado en una vivienda.
Fútbol regional amateur
“La gran ilusión albiverde”: se viene la semifinal Newbery–Boxing Club.
