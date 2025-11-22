Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 22 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Las Ferrari coparon Río Gallegos. Buscaban a un sospechoso de robo y la DDI encontró un casino clandestino en Puerto San Julián. Chubut: el cuerpo hallado en la costa de Santa Cruz no es de Pedro ni de Juana, los jubilados desaparecidos. ADEPA recordó a “Nino” Herrero Mitjans. La joven que rescata palomas en Río Gallegos.

Allanamiento en Puerto San Julián

Buscaban a un sospechoso de robo y la DDI encontró un casino clandestino, además de armas y droga, en un operativo que sorprendió por su magnitud.

Las Ferrari coparon Río Gallegos

La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 arribó con 60 autos de lujo y cientos de vecinos se acercaron para verlos. Participaron coleccionistas de once países y la caravana continúa rumbo a Tierra del Fuego. Un evento exclusivo de USD 98.000: la inscripción a la Ferrari Cavalcade incluyó alojamiento, logística y un recorrido privilegiado para disfrutar la conducción y los paisajes patagónicos durante varios días.

Brenda Barattini quedó en libertad

La arquitecta, condenada en 2019 por cortar el pene de su amante, obtuvo un beneficio anticipado y recuperó la libertad tras cumplir parte de su pena.

Chubut: el cuerpo hallado no es de Pedro ni de Juana

La Justicia confirmó que los restos encontrados no pertenecen a los jubilados desaparecidos. Continúa la búsqueda y se amplían los operativos.

ADEPA recordó a “Nino”, Saturnino Herrero Mitjans

A una década de su fallecimiento, se rindió homenaje al histórico referente del periodismo argentino y exdirector de La Nación.

Empleo privado en Santa Cruz

La provincia mantiene la mayor cantidad de puestos privados por habitante en el país, aunque registra una de las caídas más fuertes del último período.

La joven que rescata palomas en Río Gallegos

Una vecina de la capital provincial impulsa tareas de rescate y recuperación de palomas heridas. “Son animales que merecen dignidad”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral.

La carne subió 15% en un mes

A pesar del freno en el consumo, los precios continúan en alza. Así lo confirmó Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes, en declaraciones a LU12 AM680.

Fin de semana XXL por el Día de la Soberanía ¿Baja el turismo de compras a Punta Arenas?

Comerciantes y operadores turísticos analizan si disminuyó el turismo de compras hacia Punta Arenas, una actividad que suele crecer durante los feriados largos.