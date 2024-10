Tras el veto a universidades, en Casa Rosada se impacientan con el suspenso del PRO y advierten por “mezquindades” Javier Milei rechazó totalmente la Ley de Financiamiento Universitario. La oposición en el Congreso insistirá y el sector aliado duda de calzarse el saco de “héroe” como con las jubilaciones. La tensión escaló cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó directo a Mauricio Macri por las “milanesas” en Olivos.

Por Florencia Golender

Crece la impaciencia en la Casa Rosada con la bancada de diputados del PRO, mayormente liderada por el expresidente, Mauricio Macri. Pasaron 48 horas del veto a la Ley de Financiamiento Universitario del presidente, Javier Milei, y todavía no manifestaron “compromiso” de sostener la alianza de “héroes” que supo frenar la insistencia del Congreso por las jubilaciones. Más bien lo contrario y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce.

Una alta fuente del entorno presidencial reiteró ante cronica.com.ar que si “el PRO no apoya el veto sería un acto de mezquindad”. Ya que se trata de “cuidar las cuentas públicas, no de ir contra las universidades”.

En Balcarce 50, la fuente con acceso permanente al despacho principal analiza que es para este tipo de medidas es que Milei fue votado y, ante la preocupación por el costo político que pudiera tener el PRO por ir contra de la educación pública luego de la marcha masiva, advierten que “lo impopular sería si no lo respaldan a Milei para cuidar el gasto del Estado”.

Un mes atrás, en la previa al alineamiento total del PRO con la resistencia a la Ley de Movilidad Jubilatoria, Milei se puso al frente de las negociaciones con aliados parlamentarios de la oposición. A La Libertad Avanza con 39 bancas propias más las tres del MID -único aliado sin fisuras- no le quedaba otra para llegar a las entre 80 y 90 -varía según ausencias- que necesita en Diputados para blindar cualquier veto.

La decisión de convocar a los legisladores del PRO que responden a Macri salió bien para el gobierno-con algunas cenas de milanesas y entrañas mediantes en Olivos entre Milei y el expresidente-. Apoyaron el veto a jubilaciones y acordaron reuniones semanales de coordinación de estrategia parlamentaria en la Casa Rosada, tal cual lo indicó el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo.

Ritondo estuvo esta semana en la Casa de Gobierno y se reunió con el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. No hizo declaraciones. Desde sus filas en el Congreso dejan entrever mientras tanto que analizan no jugar en tándem con los libertarios contra las universidades.

De hecho, tal cual anticipó este medio, el diputado del PRO Álvaro González -banca afín al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que no apoyará el veto: “El Gobierno se aferra a un dogma, como el déficit cero, en lugar de resolver una situación”, dijo este viernes.

La próxima cita de las reuniones que puso en marcha Milei y luego continuó encabezando Guillermo Francos, con el PRO sería el lunes que viene, 48 horas ante de la la sesión especial del próximo miércoles en Diputados que convocó la oposición para insistir.

Son los mismos actores que con las jubilaciones: Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, el radicalismo -menos los 5 que no insistieron y que por estas horas analizan ausentarse el miércoles próximo, otros ratificar apoyo a Milei-, entre otros.

Hay expectativa por qué harán los 8 de Innovación Federal, desde donde trasciende que insistirían.

Guillermo Francos cruzó a Mauricio Macri por las “milanesas”

Guillermo Francos apuntó a Mauricio Macri tras el veto de Javier Milei a Ley de Financiamiento Universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario actualiza por inflación fondos para el funcionamiento y salarios del sector. Francos aseguró esta mañana en Radio Continental que la insistencia de la oposición se trata de “la vieja política que no duda en incrementar gastos sin establecer cómo van a hacer frentes a los mismos”.

Y sobre Macri dijo: “Tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no”, en referencia a una frase que le adjudican al expresidente tras el veto y a una reunión que tuvo con senadores del PRO el último jueves. “¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada?”, se habría quejado sobre sus cenas en Olivos y los resultados.

Por entonces, cuando ocurrían esas cenas, en la Casa Rosada un estrecho colaborador de Milei ya se atajaba en diálogo de pasillo con este medio: “a Macri le diría que si vas una vez, pedís ciertas cosas de acuerdo a tus intereses -cargos, hidrovía- y no te llevas nada, vas dos y tampoco, que dejes de filtrar que vas, porque el único que va a quedar mal sos vos”.

