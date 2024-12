Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Esa chica Luciana no se saca más esa pollera. Debe tener un olor a culo“, expresó una participante de Gran Hermano hace unos días, en referencia a Luciana, la joven trans de Pico Truncado que está jugando en la nueva edición de la casa más famosa del país.

La frase fue dicha por Delfina De Lellis, una modelo de apenas 18 años de edad sin saber que esto no caería nada bien en el “afuera” condenándola a ser la primera eliminada este lunes, luego de haber sido nominada por sus compañeros.

En placa estuvieron, además de Delfina, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo. En la gala de eliminación que fue conducida por Santiago del Moro, los participantes fueron sacados de placa durante los bloques quedando al final solo Ulises y Delfina.

Las actitudes que Delfina mostró durante la semana finalmente la condenaron a ser la primera expulsada de la casa. En reiteradas oportunidades realizó comentarios contra Luciana Martínez, la participante trans de Pico Truncado, por su identidad de género.

Luciana analizando la expulsión con “Tato”. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Luciana fue el blanco de críticas desmedidas por parte de Delfina y de Chiara, una de sus confidentes, por algunos comentarios como el que comienza esta nota. Aquel día, Chiara dijo que el motivo de que la usara todo el tiempo era “porque le tapa el tobul(sic)”. Estos comentarios calaron hondo en los televidentes mostrando que se trata de un “retroceso” en la discusión sobre las decisiones de personales de otros.

Cabe mencionar que en varios clips virales, Delfina apareció junto a Chiara Mancuso y Martina Pereyra realizando comentarios despectivos y reprochables sobre la santacruceña, centrados en su identidad de género.

Luciana está siendo un personaje fuerte afuera de la casa, recibiendo el apoyo de varios usuarios en las redes sociales quienes la apoyan por su identidad de género. En ese sentido, muchos seguidores del programa señalaron la falta de respeto y sensibilidad de los participantes. Muchos también opinaron que este tipo de cosas no deberían pasar en televisión. “Luciana no tiene por qué enfrentarse a esto en televisión“, escribieron en X, antes conocido como Twitter.

Cerca de la medianoche, Santiago del Moro dio a conocer el resultado de la votación. Ulises había recibido el 41,1% de los votos para salir de la casa y Delfina el 58,9%. La contundente decisión del público hizo que la joven modelo sea la primera eliminada de la casa más famosa del país.

Hubo algo particular de la salida de Delfina. Es que, como se sabe, una vez que un personaje abandona la casa, es recibida por Santiago del Moro en el estudio pero, esta vez, eso no ocurrió. La modelo se despidió de sus compañeros, pero no formuló declaraciones en el piso. “Es la primera vez que pasa” dijo el anonadado conductor.

La decisión por parte de la joven fue anunciada por el mismo Del Moro, quien habló tras la llegada del auto que transportaba a la flamante eliminada: “Bueno, quiero que vean la llegada recién de Delfina. Les quiero contar lo que pasó también. Ahí llegaba en auto. Tuvo una especie… dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar”. Según pudo saber La Opinión Austral, en la tribuna hubo algunos comentarios de “hermanitos” de ediciones pasadas que criticaron las actitudes de la joven modelo y amigos de ella que la apoyaban.

Tras la gala de eliminación del lunes, Luciana analizó la situación con Santiago “Tato” Algorta. Este le comentó que había escuchado algunos dichos desafortunados por parte de De Lellis. “Veía que en la cortita tiraba muchas cosas que no”, afirmó Santiago. A lo que la bailarina respondió de manera categórica: “En todos lados era cancelable” y agregó picante que “ojalá que salga, se mire y le sirva para aprender”.