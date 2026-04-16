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La Justicia de Santa Cruz revisará la condena contra Jorge Vera en el marco del caso por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo. La audiencia de casación se realizará el martes 21 de abril a las 10 horas en el SUM del Tribunal Superior de Justicia.

La instancia se activó tras la decisión de la familia de la víctima y la querella de apelar el fallo dictado en octubre de 2024 por la Cámara Oral de Río Gallegos.

El análisis del máximo tribunal provincial se centrará en la calificación legal del hecho y en la pena impuesta al ex inspector de Tránsito Municipal.

El recurso de casación es resuelto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por lo que será la cúpula del Poder Judicial, envuelta en un conflicto abierto de poderes, la que deberá dar el veredicto final del caso.

La condena que desató la polémica

Jorge Vera recibió una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación especial.

Jorge Vera, viendo fijamente a la cámara de La Opinión Austra durante las jornadas de debate. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El tribunal lo consideró autor de “homicidio imprudente cometido por vehículo automotor, agravado por temeridad y violación de señales de tránsito, en concurso ideal con lesiones graves”.

El fallo fue dividido. Los jueces Jorge Yance y Marcelo Bersanelli entendieron que no existió dolo, mientras que María Alejandra Vila sostuvo que la conducta debía encuadrarse como homicidio con dolo eventual.

La resolución generó cuestionamientos inmediatos por parte de la familia de la víctima, la querella e incluso la fiscalía.

El reclamo de la familia: “roza la impunidad”

Tras la sentencia, los familiares de “Cokito” Oyarzo manifestaron su rechazo y confirmaron que acudirían al Tribunal Superior de Justicia.

Paola Stout, junto a Alejandro Oyarzo, su esposo y hermano mayor de “Cokito” tras la lectura de la sentencia. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En un comunicado, señalaron que el fallo “es injusto y alejado de las reglas básicas del derecho penal” y afirmaron que “una sentencia de esta naturaleza roza la impunidad”.

La querella, encabezada por Matías Solano, había solicitado una condena de 20 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, una postura que coincidía con el planteo de la fiscalía, aunque con una pena menor.

El objetivo del recurso es que el máximo tribunal revise tanto la calificación como la duración de la pena y establezca un criterio más severo frente a conductas temerarias al volante.

Por otro lado, el abogado defensor de Vera, Jesús María Moroso, consideró que con los 5 años que le dieron de condena, el Tribunal se fue casi al máximo del homicidio imprudente y recordó que él había pedido tres años.

El hecho que conmocionó a Río Gallegos

El caso se originó en la madrugada del 5 de marzo de 2023, cuando Jorge Vera conducía un móvil oficial de Tránsito a alta velocidad por la avenida San Martín.

En ese contexto, cruzó semáforos en rojo e impactó contra el vehículo en el que circulaba Rodrigo Oyarzo junto a su pareja.

El mecánico, de 30 años, murió como consecuencia del choque, mientras que su acompañante sufrió lesiones graves.

El episodio generó una fuerte conmoción social y puso en debate las prácticas de persecución vehicular por parte de agentes municipales.

Los argumentos del fallo

Durante el juicio, el tribunal analizó pericias accidentológicas, testimonios y reconstrucciones del hecho.

(FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Para la mayoría, si bien Vera incurrió en conductas antirreglamentarias —como circular a alta velocidad y violar señales de tránsito—, no se acreditó que hubiera actuado con intención de matar.

En cambio, el voto en disidencia consideró que su experiencia como inspector, con 23 años de servicio y conocimiento de las normas, agravaba su responsabilidad y permitía encuadrar el caso en el dolo eventual.

Esa diferencia de criterios será uno de los ejes centrales que deberá resolver ahora el Tribunal Superior.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia será determinante para definir si se confirma la condena actual o se modifica la calificación y la pena en uno de los casos más sensibles de los últimos años en Río Gallegos.

El TSJ está integrado por Reneé Guadalupe Fernández en la presidencia y los vocales Paula Ludueña, Daniel Mariani, Alícia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta. El año pasado fue sancionada una ley que amplió la cúpula a 9 miembros y se sumaron Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Lucio De La Vega, pero sus designaciones están siendo revisadas por la Corte Suprema de Justicia. La Opinión Austral pudo saber que de este juicio no participaría Daniel Mariani y actuará como jueza subrogante Romina Saúl, Defensora General ante el TSJ.

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