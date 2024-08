Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vez que se leyó la sentencia contra los acusados por la “casa del horror”, un halo de indignación e incertidumbre cubrió el recinto.

Aún conmocionada por el fallo en el que el tribunal no dio lugar a su pedido, la fiscal de Cámara Verónica Zuvic habló con La Opinión Austral y dio sus primeras sensaciones, tras conocer el veredicto. “La condena fue menor a la que esperábamos, voy a hacer un análisis exhaustivo entre hoy y mañana. Entendemos que la calificación en cuanto a la servidumbre está probada, hay pruebas respecto de esto, está acreditada la cosificación y la humillación que sufrieron los nenes, faltó perspectiva de las infancias” comenzó diciendo la funcionaria pública.

En la entrevista que se encuentra disponible en las redes sociales de LU12 AM680 y laopinionaustral.com.ar, la fiscal remarcó que: “como lo dije en mi alegato, hay nuevas formas modernas de tener una mirada sobre esto entiendo es lo que faltó en este caso. El 3 de septiembre se me vence la casación” aseguró sobre lo que viene y luego cargó contra el tribunal: “no estoy muy sorprendida por una cuestión por esta falta de perspectiva o modernidad con alguno de los jueces, principalmente por el presidente, una diferencia que tenemos en la mayoría de las intervenciones, es respetable pero no me sorprende” indicó sobre Joaquín Cabral.

Sobre la “omisión dolosa” por parte del padre biológico, Zuvic indicó que “no fue algo que se acreditó. En todo el debate no fue una prueba que haya sido incorporada. No hay una prueba que acredite esa situación, se utilizaron las palabras de la hija, entiendo que fue mal utilizado porque en definitiva como sujeto de derecho no como objeto de prueba” expresó.

Respecto de lo que viene, la letrado adelantó que “vamos a mantener la caratula por la reducción a la servidumbre. La cosificación está acreditada, hablé de la autodeterminación, estas nuevas corrientes y esto hay que contextualizarlo en el momento en el que estos hechos se suceden no solo la libertad física” dijo y agregó que “las peritos fueron contundentes, el condicionamiento que tenían los nenes, el mayor de los hermanitos fue contundente” dijo sobre una de las declaraciones de los menores.

Para concluir remarcó que: “hay miradas y hay criterios. Lo que faltan es evaluar con perspectiva de las infancias toda la prueba que hay y que entiendo que es contundente”