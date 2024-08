Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, un vecino de Río Gallegos hizo una grave denuncias en un popular grupo de Facebook. Se trata de Gonzalo Bazalo, quien publicó en “Amigos de 4 Patas” una violenta situación que le tocó vivir con sus perros.

Según denunció el joven, un hombre que paseaba con su pitbull al frente de su casa, incitó al animal a atacar a los perros de su familia que estaban del lado interior de las rejas de la vivienda.

“Necesito la ayuda de todos en este grupo para dar con el nombre y apellido de la persona ‘dueña’ de este perro pitbull, que atacó esta mañana, de forma voluntaria guiado por su ‘dueño’, hasta el portón de la casa de mis padres”, escribió Gonzalo.

Junto a su posteo, publicó el video de las cámaras de seguridad de la vivienda y explicó: “Se puede ver como esta persona, claramente con intenciones de que su perro ataque, le incita a la violencia teniendo la opción de seguir su camino por la calle“.

“Esta persona no esta en sus cabales, no puede tener un perro de semejante porte y hacerlo atacar a los demás. Los perros de mi padre están en el patio en su hogar, y le lastimo en el hocico”, aseveró Gonzalo, junto a imágenes que dan cuenta de las heridas sufridas por el can.

“Esta persona es inconsciente“, indicó.

Más tarde, el propio vecino aseguró que pudo dar con el nombre del dueño del pitbull. “Es una persona razonable y coherente, pudimos realizar la denuncia, esperemos la Justicia haga lo que tenga que hacer y le quite a la perra. Es una pitbull claramente asustada por su propietario”, informó.