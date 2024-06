El 14 de junio del 2004 una tragedia sacudió a la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz: 14 mineros del carbón perdieron su vida mientras hacían su trabajo en el sector conocido como “Mina 5“. Este viernes se cumple 20 años de aquellos acontecimientos y las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre homenajearon a los trabajadores que perdieron la vida.

Este jueves por la noche, se realizó la tradicional vigilia en el monumento al Minero y durante la ceremonia se encendió una antorcha por cada uno de los mineros fallecidos: Julio Álvarez, Odilón Vedia, Nicolás Arancibia, José Luis Armella, Víctor Hernández, José Hernández, Silverio Méndez, Ricardo Cabrera, Jorge Vallejo, José Chávez, Oscar Marchant, Sixto Alvarado, Miguel Cardozo y Héctor Rebollo.

En este marco, Abigail Mazú, presidenta del Concejo Deliberante de Río Turbio e hija de Matías Mazú, quien se desempeñaba como intendente cuando ocurrió el trágico accidente en la Mina 5, conversó con La Opinión Austral.

“Es una fecha que nos marcó a todos como comunidad, a mí en particular como generación y como hija de este pueblo. Yo no estaba en la ciudad cuando sucedió la tragedia y me acuerdo de hablar con mi papá, de escucharlo desesperado y quebrado. Siempre dijo que esta tragedia había sido un antes y después para él”, aseguró.

Asimismo, mencionó que “también haberlo vivido a la distancia fue duro, pero estábamos todos juntos desde cualquier punto del país. Por más que estuviéramos lejos, hicimos todo lo posible para poder estar cerca en ese momento”.

“La verdad que es una fecha no solo para recordar, sino para que nos dé la fortaleza que se necesita en este momento para defender nuestra empresa, en honor a cada uno de los mineros que dejó la vida ahí adentro”, concluyó.

