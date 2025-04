Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del acto encabezado por Pablo Grasso, distintos actores políticos de Santa Cruz hablaron con el móvil de La Opinión Austral y analizaron la difícil situación socioeconómica que atraviesan todas las localidades de la provincia.

María José Montiano, concejala de Puerto Santa Cruz, manifestó que “la situación de los compañeros municipales es muy mala. Como bloque de Unión por la Patria, los acompañamos en esta recomposición salarial que piden. Hay una lucha activa por los salarios, la situación es muy mala en la ciudad. No hay política pública que ayude. Muchos desocupados”, lamentando que “el módulo más bajo cobra 380 mil pesos. Es sobrevivir. El 90% de trabajadores municipales debe tener otro trabajo. El Municipio no ayuda en nada a la gente“.

Por su parte, la diputada por pueblo de Río Turbio, Karina Nieto, dijo que “siempre lo más urgente es la tranquilidad de los trabajadores. En Río Turbio estamos en instancia paritaria y hay un reclamo salarial. Hay disminución de los recursos de Nación a Provincia y es un debate a dar en profundidad. El contexto de crisis nos obliga a debatir el reparto de la coparticipación”.

En ese sentido, su par por 28 de Noviembre, Lorena Ponce, sostuvo: “Se ve en las ciudades, después de un año de gestión provincial, muchos inconvenientes, con la ida de YPF y disminución de regalías. No recibimos ayuda de Provincia en 28 de Noviembre y en momentos así hay que ver alternativas para que este cimbronazo a nivel nacional sea lo menos doloroso para los vecinos de Santa Cruz”.

Carlos Godoy, diputado por pueblo de Río Turbio, también marcó que “el tema clave para discutir es una nueva ley de coparticipación, sabiendo que las regalías van cayendo” y apuntó que “si no hay ayuda del Gobierno provincial, los municipios van a estar muy complicados. Esperemos el diálogo se pueda dar. Es fundamental para Río Turbio y otras localidades. Es un momento muy delicado”.

Por su parte, el concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, enfatizó que “la recomposición salarial es una deuda pendiente en toda la provincia. Creíamos por las promesas, venían a resolver esto, y vimos que no es así. En Caleta Olivia atravesamos meses muy duros. Hay que tener una política clara y seria. Hay una macroeconomía que nos demanda mayor capacidad de gestión. Pueden venirse épocas muy duras”.

“La salida de YPF fue un daño tremendo. Fueron más de 80 años y hoy son 3 mil las familias afuera. No creo que haya sido para celebrar, sino para reflexionar. No hubo capacidad para que una empresa que fue clave en desarrollo de la zona norte ya no esté más”, cerró.