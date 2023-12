Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Legislatura de Santa Cruz estuvo en la Casa de Gobierno Provincial, donde mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

El jefe de Bloque de UxP, Daniel Peralta, estuvo acompañado por sus pares: Rocío García, Agostina Mora, Eloy Echazú y Lorena Ponce. Por parte del Gobierno Provincial, participaron además el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez y la jefa de Bloque de Por Santa Cruz, Iris Rasgido.

Tras el encuentro, el titular del bloque opositor en la Legislatura dialogó con La Opinión Austral y brindó precisiones de lo dialogado con el Gobierno provincial.

“Es importante esta instancia, porque vamos a ponernos a trabajar punto por punto en las Leyes que se les quiere dar tratamiento. Ahora nos vamos a juntar en el bloque para evaluar esta instancia de diálogo. Siempre es bueno dialogar, más en este tiempo que las cuestiones están muy complicadas. Especialmente en el esquema nacional. Así que a partir de ahí vamos a ver como evoluciona nuestro diálogo”, comenzó diciendo Peralta.

“En principio, a partir del análisis y la evaluación ley por ley, iremos consensuando con el equipo de Gobierno la fecha de la sesión. Especialmente en el tema del presupuesto, que amerita cuestiones técnicas a nivel nacional. Nosotros no queremos dejar sin esa herramienta al Gobierno provincial. Sabemos lo que es tener el presupuesto actualizado en la mano”, agregó.

“De toda esta evaluación saldrá la fecha de la sesión. No estaría confirmada para este viernes, podría ser este viernes si se llega a un acuerdo, especialmente sobre el Presupuesto“, ratificó Peralta.

En esa línea, el ex gobernador y actual diputado provincial, sostuvo: “Vamos a trabajar, nosotros no estamos para obstruir, estamos para trabajar y darle herramientas al Gobierno. La que estemos de acuerdo la votaremos y las que no, no“.

En este tramo, Peralta remarcó la importancia de contar con el Presupuesto 2024 aprobado, dado las obligaciones que tiene la Provincia por la Ley de Responsabilidad Fiscal ante el Ministerio de Economía de la Nación.

El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, encabezó el encuentro con los diputados de UxP. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nuestra idea es ser positivos en esto. Entendemos que la gente está en una situación complicada. Las medidas nacionales son horribles. Lo que se plantea. Esto le va a tocar a la provincia de Santa Cruz. Tenemos que velar por el estado de los municipios, de todos, no solo de los compañeros que forman parte de nuestro espacio. Hay que trabajar firmemente y tratar de que las cosas evolucionen bien”, aseguró.

Ley de Emergencia Económica y Financiera

Por otro lado, el legislador del bloque de Unión por la Patria se refirió a la “Ley de Emergencia Económica” que el gobernador Claudio Vidal envío a la Cámara de Diputados.

“Tenemos un borrador de esa Ley, lo vamos a evaluar punto por punto. Se habló en la reunión, nosotros tenemos que profundizar en los puntos que el Gobierno pretende. Hay que ampliar la base de comunicación de esa Ley. Entiendo que va a haber una convocatoria a las organizaciones sociales, sindicales y comerciales de la sociedad. Eso lo va a hacer el gobierno provincial y nosotros estamos a disposición de los compañeros de los sindicatos”, expresó Peralta.

Eloy Echazú y Daniel Peralta ingresando a Casa de Gobierno. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agregó: “No tenemos opinión formada sobre todos los puntos, creo que hay que profundizar eso y lo dijimos acá. A partir de ahí tendremos nuestro posicionamiento. Nos parece que es una ley compleja y que amerita discusión”.

Nuevo interventor de YCRT

Por otro lado, Peralta habló sobre su sucesor al frente de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, que en las últimas horas comunicó a los trabajadores que “no se abonará la remuneración a aquellos trabajadores que no presten servicios por medidas de acción directa”.

“Esa circular no me parece afortunada para el desembarco de una nueva gestión, porque es como decir que ya decretaste ilegal un paro eventual, que no está ni siquiera planteado por los trabajadores hoy. Yo no vi ánimos de confrontación, pero esta presentación no me parece acertada, me parece que debe primar el diálogo y decirle claramente a la empresa que es lo que se pretende con la empresa”, aseguró el ex interventor de YCRT.

“Es como decir: ‘Ojo, podemos echar 500, 600 o 1000 trabajadores y no hagan paro porque les descuento el sueldo‘. La gente está pensando en otra cosa, en cómo dar sustentabilidad a la fuente de trabajo, cómo proyectarla en el tiempo. Sino que le digan que quieren hacer y ahí verán los trabajadores cuál es la actitud a tomar”, añadió.

Diputados de Unión por la Patria: Rocío García, Agostina Mora, Daniel Peralta, Lorena Ponce y Eloy Echazú. FOTO: NAZARENA USANDIVARAS/LOA CONTENIDOS

Por otro lado, respecto a la situación de la cuenca carbonífera y ante la posibilidad del avance de una privatización de YCRT, Peralta señaló: “Nosotros dijimos siempre que Sergio Massa era la garantía en la sustentabilidad del Yacimiento. Continuidad en las inversiones, en los puestos de trabajo, en la generación de energía. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que es sustentable”.

“Me parece un error histórico que se podría cometer si se avanza en la privatización, ni hablar del cierre. Es la muerte y sepultura de los pueblos de la Cuenca“, sostuvo.

Su relación con el vicegobernador

Por último, el titular del bloque de UxP en la Cámara de Diputados, que ocupa la primera minoría en el poder legislativo provincial, se refirió a su relación con el vicegobernador Fabián Leguizamón, quién ejerce la presidencia del cuerpo.

“Hay que mejorar la relación con Leguizamón. Él es el administrador de la casa donde habitaremos estos cuatro años. Él tiene su visión de las cosas, es respetable, nosotros tenemos la nuestra, entendemos que también debe respetarse y consensuar”, expresó.

“Este no es un tiempo de confrontación, no es un tiempo de palabras altisonantes. Es un tiempo de entender que realidad es muy dura, que la gente necesita respuestas y ver como va a evolucionar su salario ante este aumento impresionante de la canasta familiar. Si uno ve que el gas puede aumentar un 540 por ciento, me parece que hay discusiones estériles y que hay que ocuparse de esto. Entiendo que hay voluntad para hacerlo por parte del Gobierno provincial y entiendo que el vicegobernador forma parte del Gobierno“, concluyó.