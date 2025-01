Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Trabajadores de la empresa Consultoría de Ingeniería Electromecánica y Formación (CIEF), contratada por el Municipio, comenzaron sus labores en la plaza San Martín, luego de que la semana pasada un niño se electrocutara al tomar contacto con una luminaria.

El jefe de Gabinete, Diego Robles, recorrió el lugar junto al ingeniero Pablo Padilla y destacó que se está trabajando de acuerdo a los tiempos programados. “Estamos haciendo todas las labores necesarias para que queden todas las instalaciones seguras y para tener la tranquilidad de que cuando reabramos la plaza no haya ni el más mínimo peligro de que se repita ningún incidente”, dijo Robles.

En este marco, recordó el hecho y dijo que “lo que pasó nos conmovió a todos“.

También afirmó que desde el principio hubo contacto con la familia del menor y con los profesionales que lo atendieron, mientras en simultáneo se iba diagramando el arreglo de la plaza.

“Nosotros tenemos que responder de manera ejecutiva“, dijo e informó que se está trabajando también en todos los parques y los lugares de esparcimiento público con los que cuenta la municipalidad.

En su mayoría, es el propio personal municipal el que está realizando las labores: “Tenemos personal idóneo y capacitado dentro de la Secretaría de Construcción, pero hay un montón de gente que está de licencia y no se encuentra en la ciudad. Por eso optamos por tener un apoyo externo de alguien que se dedica pura y exclusivamente a esto“, dijo en referencia al ingeniero Padilla y su empresa.

Roble agradeció también a los proveedores locales de insumos eléctricos, que mostraron su predisposición y preocupación para cumplir rápidamente con los pedidos, para que la situación de los espacios públicos se normalice lo antes posible.

Una vez finalizados todos los trabajos, se dará intervención a Servicios Públicos para que verifique todas las conexiones.

Llevar tranquilidad a los vecinos

El jefe de Gabinete destacó que “somos una gestión de gobierno que se ocupa y que se hace cargo, en lugar de empezar a desmentir y a entrar en cuestiones mediáticas, nos pusimos a trabajar en serio para que podamos darles cuanto antes la tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad de que un suceso como ese no se puede volver a repetir“. En este marco, informó que el intendente Pablo Grasso no se encuentra en la ciudad, pero mantiene un contacto permanente para seguir de cerca este caso. “El intendente no descansa nunca, está siempre con el teléfono abierto a toda hora, hablando con todos, también tuvimos reuniones virtuales. Está las 24 horas del día pendiente de todo lo que pasa y con comunicación permanente y fluida con cada uno de los secretarios y conmigo”, dijo.

“Va quedar bien”

Por su parte, el fundador de la empresa Consultoría de Ingeniería Electromecánica y Formación (CIEF), Ingeniero Pablo Padilla, dio detalles de los trabajos que se están realizando en la Plaza San Martín. Informó que previamente se hizo una auditoría y que se avanza en labores de readecuación de todo el sistema eléctrico de acuerdo a la normativa vigente.

La empresa CIEF fue contratada por el Municipio para realizar una auditoría y llevar adelante las obras de acondicionamiento eléctrico en toda la Plaza San Martín. A cargo de los trabajos se encuentra el Ingeniero Electromecánico Pablo Padilla, con una gran trayectoria tanto en el sector privado como en el ámbito universitario.

El profesional comentó que se está trabajando en la readecuación de la instalación eléctrica de acuerdo a la normativa vigente, entre las que se encuentra la Resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Previamente, se hizo una auditoría y se dio intervención al Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la provincia de Santa Cruz (CPAIA). Este informe se elevó al Municipio, que decidió avanzar en las tareas.

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles (der.), con Pablo Padilla de CIEF.

Padilla dijo que se están incorporando medidas de seguridad eléctrica de acuerdo a lo establecido para espacios públicos por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) en la totalidad de la Plaza, tanto en el sector de acceso público como en la parte de tableros y mantenimiento.

También destacó que “estamos poniendo todos nuestros recursos para que en el menor tiempo posible la comunidad pueda disfrutar de este espacio” y dijo que, una vez finalizadas las labores, se hará una nueva auditoría. El ingeniero se mostró confiado al afirmar que “no cabe ninguna duda de que esto va a quedar bien”.

Leé más notas de La Opinión Austral