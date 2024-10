Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 11 de octubre de 2024, Río Gallegos fue escenario de un nuevo capítulo de violencia política, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sufrió un ataque en medio de un acto partidario. El evento tuvo lugar frente al local de La Libertad Avanza, donde Menem había llegado para inaugurar un espacio que históricamente había sido el “Comando” del Kirchnerismo.

Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes, conformado por estudiantes, docentes y partidos de izquierda, se movilizó en rechazo a la presencia del dirigente en Santa Cruz, un contexto exacerbado por el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

El incidente trae a la memoria un episodio similar ocurrido hace 17 años -y a solo una cuadra de distancia de los actuales sucesos-, cuando la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue víctima de una agresión por parte de manifestantes docentes en el mismo Río Gallegos. Aquel ataque tuvo lugar en el contexto de un fuerte conflicto sindical con los gremios docente y municipal, que reclaman mejoras salariales, y que derivó esa misma semana en la renuncia del gobernador Carlos Sancho -dos días antes de la agresión a Kirchner- y en la asunción de un nuevo mandatario, Daniel Peralta.

El incidente

El 12 de mayo de 2007, la hermana del entonces presidente Néstor Kirchner almorzaba en el restaurante Roco, ubicado sobre calle Roca -ahora llamada Presidente Néstor Kirchner- de la capital santacruceña junto a una de sus hijas y a un grupo de ocho colaboradores.

Al ser advertido por la gente comenzaron a comunicarse con mensajes de texto hasta armar una cadena que se autoconvocó frente al negocio y comenzó a efectuar un escrache a la hermana del presidente.

Al cabo de pocos minutos, alrededor de 300 personas se habían dado cita afuera del local y con cánticos y batucada repudiaban la actitud del gobierno, recordaban la represión de los municipales y le hacían cargos directamente al presidente Kirchner por el dictado de la política provincial que llevó a Santa Cruz a padecer ese estado de crisis.

Cuando la ministra salió del restaurante, un grupo de manifestantes la insultó y entonó cánticos adversos al Gobierno.

FOTO: ARCHIVO LA OPINIÓN AUSTRAL

También le arrojaron harina y huevos y algunos de los más exaltados que lograron acercarse a ella le tiraron del cabello y hasta la patearon.

Alicia Kirchner fue rápidamente rodeada por sus asesores, una de sus hijas y sus custodios, que inicialmente habían sido desbordados por los participantes de la agresión.

Así avanzó dificultosamente, siendo empujada por los manifestantes, hasta una camioneta cuatro por cuatro estacionada a pocos metros del restaurante, en la que abandonó el lugar.

Finalmente, la funcionaria fue trasladada al domicilio de su madre, en 25 de mayo 156, para reponerse del incidente.

“Nunca pensé que esto podía ocurrir en mi ciudad”, indicó la funcionaria al día siguiente en una conferencia de prensa ofrecida en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial junto al gobernador designado, Daniel Peralta. Allí, se mostró con varios apósitos en su rostro. durante la conferencia de prensa.

“Nunca imaginé la violencia que se desató en ese momento. Me golpearon patadas, me tiraron del pelo. Esto me lo aguanto. Pero tengo dolor acá”, dijo, llevando su mano al corazón, en un gesto que simbolizaba el impacto emocional del incidente”. Sin embargo, aseguró que “voy a seguir caminando Santa Cruz”.

Ademas, llamó al diálogo para superar las diferencias, un gesto que también buscaba desactivar el clima de crispación que dominaba la provincia en aquel momento: “Yo sé cómo están ustedes, pero les pido que entre todos busquemos la armonía social. Río Gallegos se lo merece y Santa Cruz se lo merece. Y a los violentos le pido que reflexión. Puede haber diferencias pero el diálogo es muy importante.

Los paralelismos entre ambos hechos

Al diferencia de Alicia Kirchner en aquel momento, Martín Menem le quitó importancia al escrache.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Una vez que salió del local, La Opinión Austral era el único medio que se había quedado haciendo guardia y pudo hablar brevemente con el legislador nacional. Al consultársele si lamentaba los incidentes, respondió: “No, son los mismos de siempre“, agradeció y se metió a la camioneta. Para entonces, se había reforzado la seguridad del lugar.

Unos minutos después, Martín Menem le dio una entrevista al canal La Nación +, donde se refirió a su presencia en la ciudad de Río Gallegos. “Se inauguró una sede de la Libertad Avanza. Salió espectacular, salvo el ingreso, donde había un grupo de gente radicalizada, de izquierda, K seguramente, que tal vez no entiendan por las buenas que perdieron las elecciones“, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

“Cuanto más pasen este tipo de cosas, más convencidos estamos de que el camino elegido es el correcto y más fuerza nos da para seguir trabajando“, añadió el legislador. “Están pagos, seguramente, por algún sector de los que nosotros queremos que dejen de pavear y que vuelvan a laburar“, aventuró Menem sobre los estudiantes y partidos de izquierda presentes.

Foto: José Silva/La Opinión Austral.

“Tiraron agua, pero no recibí ningún huevo. Me causa gracia. Lo único que nos afecta es que había familias que querían venir, estuvo emotivo y cuando vieron estos grupos con banderas, no vinieron con sus hijos. Vienen a interrumpir el normal funcionamiento democrático“, agregó. Según pudo saber La Opinión Austral, efectivamente el diputado no recibió ninguno de los huevos arrojados, aunque si algo de agua que le tiraron al paso.

Distintos contextos, una historia que se repite

En ambos episodios, la violencia fue desatada por un clima de descontento social y político, que encontró en figuras de alto perfil a sus blancos visibles.

En 2007, Alicia Kirchner representaba a una administración que estaba en el poder, con Néstor Kirchner en la presidencia y el Frente Para la Victoria gobernando Santa Cruz. En cambio, en 2024, Martín Menem es parte de La Libertad Avanza, un partido que está actualmente en el poder a nivel nacional, pero que enfrenta una fuerte resistencia en algunas provincias, especialmente en bastiones históricos del kirchnerismo como Santa Cruz.

Pese a los diferentes contextos, los ataques son ejemplos claros de cómo la violencia sigue siendo una herramienta de expresión del descontento en contextos de alta polarización. Aunque los actores y los contextos cambien, la tensión entre los sectores del poder y las protestas sociales sigue siendo un rasgo constante en la historia reciente de la política argentina.

