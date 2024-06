Este miércoles se realizó un nuevo encuentro entre las autoridades del gobierno provincial y los sindicatos que agrupan a los maestros ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica), donde se avanzó en materia laboral y se llevó un pedido salarial.

Según indicó a La Opinión Austral al término de la paritaria el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, el encuentro “se desarrolló con normalidad con el planteó que traíamos nosotros que consistía en elevar el salario del docente recién ingresado al costo de la canasta básica total en la Patagonia”, aunque aclaró que “por una cuestión de formatos vamos a enviar las actas a las filiales” pero “básicamente los planteos iniciales se hicieron”.

Más adelante, Fernández expresó que se trataron otros temas de índole laboral como las titularizaciones, “algunas dificultades que hay de compañeros en la provincia con muchísimas situaciones como expedientes jubilatorios, situación de liquidación, problemas cotidianos, y ni hablar de la situación de lo edilicio que sigue siendo un inconveniente”.

Al ser consultado por el móvil de Radio LU12 AM680, el titular de ADOSAC provincial manifestó que el gobierno no hizo propuestas en esta reunión, aunque aclaró que “están evaluando, pero también obedece a un trabajo de reordenamiento del escalafón que se va a dar próximamente”. Finalmente, comunicó que se pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de julio. “Nosotros no nos vamos a apartar del objetivo de buscar ese ideal que es superar el costo de la canasta básica total, si bien ha habido una especie de achique sobre cómo iniciamos el año a esta parte, sigue siendo un objetivo a alcanzar y aún no está en concreto“, aseveró.

De hecho, en el Acta firmada por las partes, la ADOSAC indicó que aún “hoy estamos lejos de alcanzarla y/o superarla“. Asimismo, indicaron que esperaban que en la próxima reunión paritaria el gobierno acercase una propuesta en tal sentido, pero -además- que pueda proyectarse el salario docente a largo plazo. Sin embargo, desde el gobierno informaron que estaban trabajando en una propuesta que considere los meses de julio, agosto y septiembre.

En tanto, el sindicato AMET insistió con el pago del título en el segundo cargo, así como también que se implemente el porcentaje perdido por el FONID en los salarios de los maestros. Como así también el pedido, al igual que ADOSAC, para que el salario docente supere el costo de la canasta básica total. Entre otras cosas, pidieron conocer si hay alguna obra en marcha para la modalidad técnica.