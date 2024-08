Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, habló sobre el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que modificó un fallo previo relacionado con el aumento de tarifas de gas en Tierra del Fuego que, si bien revocó la medida cautelar que congelaba las tarifas, aún mantiene la prohibición de cortar el suministro a quienes no puedan abonar sus facturas hasta una sentencia definitiva.

Borruto explicó: “el punto es que lo que se retrotrajo fue la medida cautelar, esto no quiere decir que el expediente no siga su debido trámite. La Cámara mantuvo la medida de no cortar el servicio a quien no pueda no abonarlo“. Subrayó que el proceso judicial continúa, y que la Cámara ha sido prudente al exigir que el aumento de tarifas sea de manera gradual. Por lo tanto, la jueza dijo que “lo que suspende la Cámara es la decisión de retrotraer el valor a marzo“, aclarando que la empresa Camuzzi deberá arbitrar los medios para que el cobro de lo adeudado se haga de forma paulatina. En este sentido, la jueza enfatizó en que “no debería venir todo junto en septiembre, es lo que dice la Cámara en su resolución”.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el caso de la empresa Camuzzi -en Santa Cruz– determinará que el retroactivo no se cobrará hasta que se resuelva el fondo de la cuestión o decida en ese sentido la justicia. Sí vendrán las nuevas facturas con los aumentos, pero sin lo “anterior”.