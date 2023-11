Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, la gobernadora Alicia Kirchner encabezó -en Casa de Gobierno- el acto de homologación de la carrera para la Administración Pública Central y la presentación de los convenios colectivos sectoriales de la Caja de Previsión Social y de la AMA (Agencia de Medios y Contenidos Institucionales). Fue en un emotivo acto en el que también participarán los gremios ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), APAP (Asociación del Personal de la Administración Pública) y UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), que representan a los empleados involucrados en los convenios.

Fue en ese marco en el que el histórico Salón Blanco se llenó de trabajadores que, con cánticos, celebraron sus conquistas después de muchos años de demandas, algunas de ellas que llevaban varias décadas, como la de los nucleados bajo la exLey 591, sepultada ayer definitivamente. Por el Gobierno se encontraban -además del gabinete de la gobernadora- la presidenta de la Caja de Previsión, Silvia Bande, y la directora superior de la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales, Viviana Lazarte, quienes recibieron los nuevos convenios. El acto contó con la presencia del vicegobernador Eugenio Quiroga.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego de la presentación de cada uno de los convenios colectivos, Alicia destacó este avance para la carrera de los empleados. “Los trabajadores tienen la posibilidad de saber que si te capacitás, te formás, si terminás tu secundario, y todo lo que hemos hecho estos años, con la capacitación impresionante que debe seguir dándose, porque de esa manera le brindamos un mejor servicio a Santa Cruz”, manifestó.

“No estamos para calentar sillas, ni yo ni ninguno de ustedes, estamos para tener el compromiso permanente de ayudar al otro. Entonces era fundamental jerarquizar ese trabajo. Yo, como vengo de la administración pública, pude entender la necesidad de formalizar la carrera. No sacás nada con un reconocimiento individual. Yo sé lo que hacen los compañeros y compañeras en el trabajo diario, que cuando se lo necesita, están”, remarcó. En ese sentido, Alicia invitó a los empleados públicos a “seguir trabajando y a seguir cuidando nuestra provincia“. Por último, la mandataria provincial preguntó: “Quiero saber en qué provincia del país ha habido tantas reuniones. ¿En qué provincia hubo tantas paritarias laborales y salariales? Quizá hay salariales, pero no laborales”.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Carlos Garzón, declaró: “Hoy me puse camisa. Estas son las camisas de ampliación de derechos, nunca más remeras del revanchismo de la violencia política y la persecución. Eso hoy nosotros venimos a decir acá”, sostuvo, en lo que pareció una referencia a la remera que usó el senador electo José María Carambia el día anterior. “La historia no empieza cuando uno llega y no termina cuando uno se va. Hay un montón de compañeras y compañeros que trabajaron en la escritura de este convenio y nosotros tenemos un cariño especial por algunos funcionarios que sí funcionan, y queremos hacer un reconocimiento desde ATE a nuestra compañera secretaria de Gestión Pública, Julia Ruiz“, afirmó Garzón.

Más adelante, señaló que “los convenios colectivos son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos y que los trabajadores los van a defender, por eso también agradecer la decisión política de Alicia Kirchner, porque juntos hemos logrado todas estas reivindicaciones”. “Los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz se deben quedar tranquilos porque seguramente nos van a estigmatizar por estar hoy acá, por ello les decimos con toda claridad a los que están, a los que vienen, que no van a tener un sindicato subordinado, van a tener un sindicato en defensa de los trabajadores y las trabajadoras estatales“, concluyó.

Sobre los convenios, el secretario general indicó a La Opinión Austral que lo que se genera es “un nuevo piso de derechos” y destacó que no es un techo, sino el punto de partida para “seguir discutiendo lo que viene”. Garzón agregó que esto se da en una época en que se discute a nivel país si los derechos laborales sirven o se está reivindicando la dictadura. En Santa Cruz “nosotros venimos a terminar con una ley de la dictadura“, en referencia a la ex591.

Entrevistado por La Opinión Austral, el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, también destacó la suma de derechos que significan estos convenios colectivos. Lo que se hizo fue “plasmar la carrera administrativa, que fue una lucha de los trabajadores de muchos años“, dijo, al tiempo que habló de la “ampliación de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación y de la información pública del gobierno de Santa Cruz”. “Arrancamos en el 2018 con el primer convenio cuando firmamos con Alicia el de ASIP (Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos), seis años después de ese convenio homologado, firmamos dos más”, sostuvo respecto a los que solamente están en su órbita.

Finalmente, La Opinión Austral habló con el vicegobernador Eugenio Quiroga, quien destacó que “este es un gran reconocimiento a las y los trabajadores y como dijo Alicia, esta homologación es la parte final de un trabajo que comenzó hace mucho tiempo, en la primera gestión, con las reuniones paritarias donde se discute no sólo lo salarial, sino que también son muy importantes las nuevas condiciones laborales”, y agregó: “Esto es una política de Estado, donde el empleado público tiene un lugar muy importante y entre todos tenemos que cuidar y mejorar los logros obtenidos”, sostuvo el vicegobernador.