En la Casa Rosada aseguran que no se dejan intimidar por ninguno de los escenarios pesimistas que plantea la oposición para el modelo libertario después de las urnas de este domingo en la provincia de Buenos Aires y, menos aún, de las legislativas nacionales de octubre. El presidente de la Nación, Javier Milei, regresó desde los Estados Unidos y prepara desde la Quinta de Olivos en contacto con sus más cercanos colaboradores, por las dudas, varias reacciones ante múltiples resultados posibles en el distrito más poblado del país. Un experto analizó para La Opinión Austral qué pasará con la economía si La Libertad Avanza gana, pierde o empata.

Mientras el Jefe de Estado regresaba al país desde Los Ángeles con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Gobierno un funcionario que se sienta en la mesa de armado violeta, confesó ante este medio: “No sabemos si el Presidente va a ir al búnker, depende de la dinámica que requieran los resultados”.

Si gana, jolgorio para los violetas. Si pierde, depende por cuánto y en qué sección de las 8 electorales. Si empata, una bocanada de oxígeno y nos vemos en octubre. En Balcarce 50 todavía y a pesar de los días complejos que se acumulan uno atrás del otro en la previa electoral, apuestan todo su capital político a las elecciones nacionales para las que faltarán 49 días, 7 semanas, después de las que enfrentarán en Buenos Aires.

Lo impensado para Milei

Es que lo esperado era un poco de volatilidad cambiaria pero fue intensa y el dólar flotó hasta casi $1.400 para, luego, bajarlo con intervención en el mercado cambiario –en contra de los manuales libertarios y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque habría un “ok” desde el norte ante la alarma que se encendió en las cuentas de su mayor deudor en todo el mundo-. A pesar de la participación activa del Tesoro, igualmente la divisa cerró la semana cerca de ese precio respecto del peso.

En paralelo, el riesgo país cruzó la barrera de los 900 puntos. Caputo se había entusiasmado con que para esta época el bendito índice que mide la capacidad de pago de deuda que tiene un país estuviera más cerca de la mitad y le permitiera retornar al endeudamiento internacional. No pasó.

También, descartaban en Rosada el agite y la ofensiva del Congreso Nacional, donde actualmente son minoría. Lo impensado, al menos después del contundente triunfo en la Capital Federal, era que la rebelión de los aliados le causara un revés parlamentario atrás del otro; todos “atentados contra el equilibrio fiscal”, según los definió el Presidente, que terminaron de dar la estocada final con el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que no ocurría hacía 22 años.

En esa jugada histórica de la oposición que por abrumadora mayoría decidió obligar a Milei a promulgar la mejora para esa área sensible de la que dependen personas muy vulnerables con exigencia de atención impostergable por parte del Estado, el dato que sobresalió fue el alineamiento de todos los partidos contra La Libertad Avanza. Incluso aquellos para los que en general es sacrilegio votar con el peronismo y/o kirchnerismo.

De acuerdo con lo anticipado por fuentes del gobierno a este medio durante la semana en la Rosada, la Ley de Emergencia en Discapacidad no será promulgada. La estrategia será dilatar el procedimiento correspondiente y se analiza pedir la nulidad de la sesión. El extremo de la judicializar el asunto, por ahora, está en remojo.

Por lo pronto, todas señales de cara al 2027 que podrían disiparse en un segundo si en octubre el Presidente consigue un contundente triunfo cuando se vote la renovación de la mitad del Congreso Nacional.

Arde la interna y no se apagan los audios

En el trayecto final hacia esos comicios y al borde de los bonaerenses, pasaron más cosas que no estaban en los planes y cuyo poder daño interno y en la percepción de la ciudadanía todavía no es completamente medible. Se trata de las sospechas de corrupción que hicieron estallar por fuera y por dentro a la Casa Rosada.

A punto tal que el brazo armado en las redes sociales que lidera el militante Daniel Parisini, alias el Gordo Dan en X, se cruzó fuerte y en público contra el ala dialoguista y moderada en el discurso que representa el muy ponderado últimamente por Milei, “mejor jefe de Gabinete de la historia”, Guillermo Francos, a quien le recordaron su paso por el gobierno de Alberto Fernández, cuando rechazó la falta de respeto al senador del PRO, Luis Juez.

Son coletazos del verdadero problema que acecha la cúpula libertaria: los supuestos audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que ya investiga la justicia federal, y las que versiones periodísticas aseguran que hay más por publicarse y que apuntan o mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros. “Se metieron con mi hermana”, dijo Milei antes de viajar a Estados Unidos por primera vez sin su persona de mayor confianza y acusó una “operación de la casta” para desestabilizar su gobierno.

Se viene el lunes: ¿Qué pasará con el dólar?

En esa coyuntura, habrá elecciones en las ocho secciones en las que se divide la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el peronista, Axel Kicillof. Los resultados marcarán el nuevo ritmo que bailará la gestión nacional.

El análisis en los pasillos de la Casa Rosada con números arranca por si La Libertad Avanza queda al menos un punto arriba del peronismo en su bastión histórico después del “ajuste más grande de la historia“, sería la mejor posición desde la cual Milei podría esperar a octubre y, luego, poner en marcha las reformas previsional y laboral en carpeta que, desde Estados Unidos, Caputo ratificó.





El analista financiero, Christian Buteler, sostuvo que “hoy está bastante raro el mercado para adivinar qué podría pasar después de las elecciones, pero mi mirada es que si el gobierno gana los bonos y acciones argentinos suban y el dólar aflojar un poco la tensión y bajar algunos pesos“. “Por lo menos -continuó-, si obtiene un triunfo, el Tesoro tendría que dejar de estar vendiendo todos los días sus dólares en el mercado para contener el precio“.

Y continuó: “Si pierde hasta por cinco puntos creo que el mercado eso ya lo tiene estipulado y no debería haber una reacción muy fuerte ni para arriba ni para abajo. Habría que ver capaz en qué sección ganó y cuál perdió y si es que eso podría llegar a tener una incidencia un poco mayor pero no vería ahí un escenario complejo“.

Ahora, “si pierde por más de cinco puntos ahí sí habría un impacto negativo en bonos, acciones y, seguro, en el dólar”, concluyó Buteler.

Parecido lo ven fuentes que caminan por la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Si empatan o la derrota no supera los 5 puntos, el panorama político y económico se mantendrá similar a las últimas semanas, con una constante incertidumbre económica y alta tensión política hasta llegar a las urnas del 26 de octubre.

Si el resultado fuera una derrota entre ocho o diez puntos abajo del peronismo, el trayecto hacia octubre más que eterno podría ser inmanejable. En ese caso, Buteler marcó dónde se ve la debilidad del gobierno para afrontar esa situación: “ocurriría después de una de las peores señales que el Tesoro podría haber dado a los mercados y es que salió a vender dólar sabiendo que no tiene espalda para mantener estos valores, porque uno ve los saldos que tiene y es evidente que no alcanza. Con un escenario adverso y faltando tanto para las elecciones de octubre, el gobierno ya demostró que sólo tiró plata a la basura”, concluyó.

Leé más notas de Florencia Golender