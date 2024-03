La paralización de la obra de las represas tiene en incertidumbre a unos 1.800 trabajadores afiliados a la UOCRA, a los cuales la UTE (Unión Transitoria de Empresas) despidió aduciendo falta de fondos. Este miércoles, en la sede de FOMICRUZ, las partes -con la mediación del Ministerio de Trabajo de la provincia- se reunieron para tratar de alcanzar un acuerdo.

Luego de cuatro horas de intensas negociaciones de las que también participó el ministro de Energía Jaime Álvarez, las conclusiones no fueron positivas toda vez que no pudo resolverse la situación de los trabajadores, por lo que se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 27 de marzo. “No fue tan satisfactoria la reunión, pero la realidad es que la conciliación obligatoria no es una cuestión optativa, se tiene que acatar porque es una norma y las leyes se cumplen”, indicó a La Opinión Austral el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. También “hay que resaltar también la predisposición del gremio que claramente se puso a disposición, los trabajadores también con la presencia de los delegados, para cumplir con su función”.

Luego destacó el valioso aporte de Jaime Álvarez respecto de cuál es la situación real de esta empresa y el formato con el que nosotros queremos trabajar” y añadió: “Por otro lado está nuestro gobernador (Claudio Vidal) en Buenos Aires haciendo gestiones que también tienen que ver con estas cuestiones” por lo que “todas las estructuras del gobierno están trabajando para llevar soluciones y tranquilidad a los trabajadores y a la región”.

Más adelanto, indicó que “toda propuesta que está haciendo la UTE son solo excusas; nosotros sabemos perfectamente que el dinero está, que deberían estar trabajando para certificar la obra y así cobrar, pero insisten en una deuda que claramente no la tiene esta gestión del gobierno nacional, data del 2018, pero ahora parece que la quieren cobrar toda junta y les hemos dicho que nadie en su sano juicio va a firmar algo que no conoce”. Entre otras cosas, Gutiérrez adelantó que la UTE recibirá multas por no acatar las leyes laborales. “Igualmente no han declinado la vía administrativa más allá que hemos tenido entredichos con la UTE que corresponde a los chinos a los que les hemos hecho saber que en la Argentina las leyes se tienen que cumplir”.

En tanto, Raúl Silva, representante de la UOCRA, indicó a este medio que “La empresa presentó un escrito donde no quiere acatar la conciliación obligatoria y tras un debate, se pasó a un cuarto intermedio”. Enfatizó que “nosotros somos respetuosos de este ente y vamos a esperar a que finalicen los plazos”.