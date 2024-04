Luego de participar del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA) en Comodoro Rivadavia, el intendente Pablo Grasso, visitó Las Heras junto a su equipo político para trabajar de manera abierta a la sociedad.

El objetivo fue el lanzamiento de la junta de firmas para respaldar el recurso de amparo que se presentará este lunes ante la Justicia Federal de Río Gallegos, tiene la intención que sea declarada la “emergencia gasífera“. Además, apostó por “escuchar a los vecinos de la ciudad, no es una reunión de una unidad básica, sino que escuchamos entre todos”, dijo en declaraciones a La Opinión Zona Norte.

“Estoy contento, pudimos contar a los vecinos en qué venimos trabajando y la visión que tenemos desde la ciudad capital de todo lo que se hizo en Río Gallegos”, dijo al tiempo que puso en eje “la emergencia gasífera, vamos a encararla junto a nuestros diputados de Unión por la Patria y la presentación judicial en Río Gallegos”.

Se trata de dos instancias que muestran a las claras que “nuestra postura es que no puede avanzar la tarifa de gas, no por capricho, sino por que no está siendo acompañado por los salarios“.

“Distrigas anunció que trasladará todo el aumento a los vecinos de mi provincia, imaginemos cómo deben estar los vecinos de Las Heras, Gobernador Gregores -entre otras regiones-“, “tenemos que sintetizar el pensamiento de todos, contar que la idea es pelear todos juntos para que la situación económica sea mejor y no el día cinco de cada mes ya te quedes sin dinero”, dijo en sus declaraciones.

Sin moverse de este tono, el intendente capitalino observó que “trabajamos desde el plano político en toda la provincia para dar las herramientas a nuestros diputados y que se convoque a la sesión que permita declarar la emergencia gasífera“.

FOPCA

Además, desde aquella ciudad petrolera, agradeció el acompañamiento recibido en el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas en Comodoro Rivadavia.

“Traje la firma de todos, apoyaron el reclamo y esto marca que todos estamos preocupados y que vivimos la realidad con las mismas preocupaciones, pero también significa que todos tiramos para el mismo lado“.

“Nosotros brindamos el gas a todo el país, entonces los santacruceños no podemos destinar más del 40 % del salario a pagar un servicio”, subrayó en su presentación en el foro.

La región patagónica produce más del 90% del gas y petróleo. De hecho, Santa Cruz es la segunda provincia que más produce gas, con el 7,4 por ciento detrás de Neuquén, que acapara cerca el 70%.

De esta manera, Grasso marca su ideología y busca conformar espacios de debates políticos con participación abierta de la sociedad.