El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, analizó la interna del peronismo en Santa Cruz en el marco de la reorganización del Partido Justicialista de cara a las elecciones legislativas 2025 y luego de que se conociera que el diputado provincial y exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, presentó su solicitud para conformar un nuevo bloque en la Cámara de Diputados de la provincia, bajo el nombre “Santa Cruz Somos Todos“.

Peralta, quien defiende una postura de más comprensión con el gobernador Claudio Vidal en cuanto a la forma de buscar un soluciones en YCRT, YPF y las represas sobre el Río Santa Cruz, indicó que “este tiempo político necesita de un peronismo en debate y construcción sincera. Internas sin ‘señalados’ y luego un frente amplio con propuestas para superar este presente de pobreza y marginalidad, son el camino”.

Luego del discurso de inauguración de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, Pablo Grasso habló con La Opinión Austral en donde dejó en claro su postura sobre la conducción del espacio y la relación con el gobernador Claudio Vidal, a quien volvió a cuestionar.

“La política no es para cagones”, disparó Grasso al referirse a quienes dentro del peronismo optan por una postura más conciliadora con el gobierno provincial. Además, señaló que el sector que representa busca un peronismo “modernizado” y no limitado a la liturgia partidaria.

Un peronismo “modernizado”

Consultado sobre la decisión del diputado Daniel Peralta de separarse del bloque de Unión por la Patria, el intendente explicó que el peronismo en Santa Cruz tiene diferentes miradas y que su sector apuesta por una renovación.

“Nosotros entendemos el peronismo de otra forma y bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué va a hacer? Buscamos un peronismo que pueda interpretar las demandas de la gente, que no solo cante la marcha sino que aplique políticas públicas para lograr la justicia social y la distribución del ingreso”, sostuvo.

Para eso, agregó que “hay que aplicar las políticas, porque si no nos transformamos en la vieja ortodoxia de la política del peronismo: decimos y hablamos muy bien pero a la hora de laburar nos vamos a tomar un café y a dormir a la siesta. Bueno, se terminó esa etapa”, expresó el intendente de la capital santacruceña.

Grasso también destacó que su espacio está abierto a la incorporación de dirigentes de otros sectores políticos. “No obligamos a nadie a cantar la marcha peronista ni la radical. Lo importante es ponernos de acuerdo hacia dónde vamos”, señaló, en referencia a la presencia de figuras de distintos espacios en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, como por ejemplo el concejal radical de Caleta Olivia, Juan Curallán, que asumió su banca en la lista de Facundo Prades, aliado de Claudio Vidal.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Al referirse a la actitud de algunos dirigentes peronistas ante la gestión de Claudio Vidal, Grasso fue tajante: “No tienen que tener miedo. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si te plantás y te echan a 2.900 trabajadores del petróleo y a 2.800 de la construcción, si te dicen que van a privatizar el petróleo, vos tenés que estar defendiendo a los tipos que echaron”.

En este sentido, criticó la falta de definiciones dentro del peronismo provincial y pidió tomar posturas más firmes. “Hace tiempo que tenían que fijar una postura. No podés hacerte el distraído”, insistió.

Críticas a la gestión provincial

Grasso volvió a cuestionar la administración de Claudio Vidal y la falta de respuestas para Río Gallegos. Sin embargo, destacó la reactivación de la obra de las represas como un paso positivo. “Eso es lo que hay que hacer, ojalá que le vaya bien. Pero tardó un año”, comentó.

Además, recordó la paralización de otras obras en la ciudad y denunció la falta de financiamiento. “Las cloacas no me las financiaron más, guardé los caños y voy a tratar de hacerlas. Vos tenés que dar respuestas. Si no, te quedás en echarle la culpa al otro”, sostuvo.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra la política energética de Vidal y el impacto de la salida de YPF. “Decimos muchas cosas lindas en los discursos y después hacemos lo contrario. Es una estafa”, afirmó.

Finalmente, el intendente reafirmó su compromiso con la gente de su ciudad y llamó a no quedarse en las disputas políticas sin soluciones concretas. “Tenemos que buscar la forma de que nuestros vecinos vivan mejor. No tienen salud, no tienen educación, y nosotros tenemos que decirlo para mover el avispero”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral