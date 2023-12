El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó del encuentro de los mandatarios provinciales con el presidente de la Nación y se llevó un anuncio importante. Según informó, tiene el visto bueno de Milei para la recuperación de áreas hidrocarburíferas concesionadas a YPF.

En la Casa Rosada, los 24 gobernadores se reunieron con Javier Milei y gran parte de su gabinete, para analizar las nuevas medidas económicas y elevar sendos requerimientos de cada uno de los distritos federales.

El resultado del cónclave, hasta el momento, es distinto para cada gobierno. En el caso de Santa Cruz, Vidal llevó varios objetivos, entre los cuales estaba la negociación con la empresa estatal petrolera para que se puedan recuperar “los yacimientos maduros, que tienen mucho para dar todavía”.

Además, pidió “mayor libertad económica para la provincia” y revisar las retenciones que, en algunos de los casos, perjudica a la provincia a la hora de generar valor agregado, como el caso de la pesca.

Vidal recordó que tiene la firme decisión de recuperar parte de la producción hidrocarburífera que la provincia viene perdiendo en los últimos años, a causa de la desinversión planteada por la operadora y las “malas políticas de YPF en las gestiones anteriores”. Según los datos que exhibe el mandatario, la misma cayó de unos u$s 600 millones en 2016 a menos de la mitad el pasado año 2022, donde registró inversiones por u$s253.709.000.

Vidal contó que le explicó al presidente que pide las áreas petroleras de yacimientos maduros para entregarlas a empresas locales más pequeñas, “que van a dar mejor utilización que las operadoras grandes, que tienen la mirada puesta en cuencas más rentables, como ocurre con Vaca Muerta”.

Aseguró que “la falta de inversión llevó a que la empresa estatal pase de producir 23.779.063 barriles de petróleo en 2015 a 14.423.334 en 2022; y eso representa una caída de 9.355.729 de barriles en 7 años”.

Esta medida permitiría reactivar Pymes locales y regionales que volverían a trabajar de forma sostenida. Se iniciará un pequeño círculo económico virtuoso entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos y el estado provincial. Se inyectarán metros cúbicos al oleoducto que desde las costas caletenses se llevan los barcos petroleros.

En la reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, los gobernadores plantearon distintos puntos de vista. Mayoritariamente, se expresaron contra la eliminación del impuesto a las ganancias. Además, acercaron un proyecto de ley en el que solicitan el reparto del 70% del impuesto al cheque, firmado originalmente por los gobernadores entrantes y salientes de todas las provincias.

Las demandas provinciales serán atendidas en forma específica y por separado, según lo expresado por el mandatario nacional a los referentes provinciales.

Reunión de Javier Milei con los gobernadores: cobertura especial de La Opinión Austral El presidente Javier Milei recibió este martes por primera vez a los 24 gobernadores del país en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El intercambio generaba expectativas en el Gobierno, que leyó como “un guiño” al mandatario la asistencia perfecta de cara al paquete de leyes que enviará al Congreso de la Nación para ser tratado en sesiones extraordinarias. MIRA TAMBIÉN Daniela D’Amico cuestionó a Marinkovic: “Me hubiese gustado que el juez nos hubiese llamado, nos hubiese escuchado” Horacio Marín dijo que siempre soñó con trabajar en YPF y anunció su plan 4X4 para cuadriplicar el valor de la petrolera Desde las 12:20, los mandatarios provinciales de todos los colores políticos protagonizaron la primera reunión de la era Milei, en la que iban a escuchar los lineamientos del mandatario y también podrían exponer sus pedidos, con un tiempo de cinco minutos por turno. Afuera de la Casa Rosada un equipo especial del Grupo La Opinión Austral habló con algunos de los mandatarios en la previa del encuentro. El gobernador de Chubut, “Nacho” Torres, mano a mano con La Opinión Austral en Casa Rosada. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL. El gobernador Ignacio Torres dijo que “en Chubut no estamos a favor de retrotraer la medidas de ganancias. Creemos que tiene que haber una descentralización de las arcas que implica coparticipar parte del impuesto a créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque). No es complicado, si hay acuerdo se puede avanzar, seguramente habrá un funcionario de Economía estudiando un poco el impacto fiscal que nosotros entendemos que si bien no compensa la totalidad es una forma de empezar a descentralizar las arcas nacionales”. Los gobernadores ingresaron de a uno al salón, con carpetas celestes y sin celulares, lo que desde el Gobierno calificaron como “una práctica habitual” que se utiliza para entrevistarse con el mandatario. Asistieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Misiones, Hugo Passalacqua y de la Rioja, Ricardo Quintela. Dieron el presente también Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba). Completaron la delegación los opositores de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), y del PRO, Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). La mayoría de los mandatarios se habían puesto de acuerdo para escuchar al presidente en lo que tenía para decir respecto de la Ley omnibus que pretende enviar al Congreso y por la cual pidió el acompañamiento y luego exigir “una compensación a la caída del Impuesto a las Ganancias”, por lo que pedían percibir un porcentaje del Impuesto al Cheque, sin tener que retrotraer el impuesto a la ganancias, como finalmente trascendió que haría el Gobierno Nacional. MIRA TAMBIÉN Javier Milei revertirá la quita del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores por un año para no afectar recursos de las provincias Concluyó la reunión de Javier Milei con los gobernadores: Claudio Vidal y Nacho Torres, presentes El Presidente asistió acompañado de una delegación compuesta por la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el paquete de leyes en la cocina, el jefe de Estado pareció haber sumado el apoyo legislativo de todos los bloques para aprobar en el Congreso sus reformas. Gustavo Sáenz, Martín Llaryora y Raúl Jalil contaron lo que se habló en la reunión con Javier Milei Tras la reunión que el presidente Javier Milei encabezó con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que finalizó cerca de las 14.40, el ministro del Interior Guillermo Francos encabezó una conferencia de prensa sin preguntas junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Córdoba, Martín Llaryora, y de Catamarca, Raúl Jalil.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, afirmó que el encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores tuvo un “espíritu colaborativo y de compresión mutua”.

“Se les pidió el apoyo a los gobernadores para el tratamiento de esta norma para las transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el presidente”, expresó Francos en una conferencia de prensa que brindó al finalizar la reunión.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo hoy que los mandatarios provinciales van a “acompañar” lo que tengan “que acompañar” y destacó que “la única forma es trabajar juntos” con el Gobierno nacional de Javier Milei.

“Expresamos nuestra predisposición de trabajar de manera conjunta”, dijo el mandatario salteño en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión que mantuvieron los gobernadores con el presidente Javier Milei, en el que se plantearon las “necesidades y los problemas” de cada distrito.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llamó hoy a “estar todos juntos, más allá de las diferencias partidarias” y destacó que el encuentro que mantuvieron hoy los 24 mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei “es una jornada que hace muchos años institucionalmente no teníamos”.

“Todos los gobernadores manifestamos al Presidente que lo queremos acompañar, trabajar en conjunto. Necesitamos que a Argentina le vaya bien para salir de esta difícil situación y lo importante es dejar las diferencias de lado, porque la construcción conjunta de un país tiene que ser un camino común”, expresó Llaryora en rueda de prensa tras el encuentro con el Gabinete nacional.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó hoy que hay que “terminar con la cultura de la polémica y empezar con la cultura del dialogo” y destacó que fue una “muy buena reunión” la que mantuvieron los mandatarios de todo el país con el presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno.

“Todos tuvimos la coincidencia de tratar el tema del déficit fiscal. El mundo nos está mirando, no sólo la política sino también los inversores. Fue una muy buena reunión donde la mayoría de los gobernadores se ha podido expresar y el Presidente nos ha escuchado”, dijo Jalil en rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión con Milei.

La reunión comenzó al mediodía en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei con gobernadores de todo el país, acompañado por la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Participaron:

▪️ Axel Kicillof (Prov. de Buenos Aires)

▪️ Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

▪️ Raúl Jalil (Catamarca)

▪️ Leandro Zdero (Chaco)

▪️ Ignacio Torres (Chubut)

▪️ Martín Llaryora (Córdoba)

▪️ Gustavo Valdés (Corrientes)

▪️ Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

▪️ Gildo Insfrán (Formosa)

▪️ Carlos Sadir (Jujuy)

▪️ Sergio Ziliotto (La Pampa)

▪️ Ricardo Quintela (La Rioja)

▪️ Alfredo Cornejo (Mendoza)

▪️ Hugo Passalacqua (Misiones)

▪️ Rolando Figueroa (Neuquén)

▪️ Alberto Weretilneck (Río Negro)

▪️ Gustavo Sáenz (Salta)

▪️ Marcelo Orrego (San Juan)

▪️ Claudio Poggi (San Luis)

▪️ Claudio Vidal (Santa Cruz)

▪️ Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

▪️ Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

▪️ Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

▪️ Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Durante el encuentro se aguardaba que el presidente Javier Milei se refiera a la importancia de que las provincias busquen controlar el déficit fiscal, y que explique las medidas legislativas que enviará en las próximas horas al Congreso, sobre las que pedirá “apoyo y acompañamiento” frente al panorama nacional, añadieron las fuentes.

Otro de los temas que podría abordar Milei ante los gobernadores es el de la reforma política, teniendo en cuenta que podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la adopción de la boleta única, en línea con lo que ya planteó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El gobernador Ignacio Torres llegó a Casa Rosada y habló con La Opinión Austral: “Todos queremos que la vaya bien a este gobierno”

El presidente Javier Milei convocó para este martes a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada, donde estuvo presente La Opinión Austral y radio LU12 AM680 de Río Gallegos para tratar una serie de temas económicos como la compensación de la quita del Impuesto a las Ganancias, transferencias de recursos, y el apoyo a una serie de medidas que quiere impulsar el Gobierno nacional en el Congreso.

Los primeros en llegar a la Casa de Gobierno fueron Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut, quien llegó minutos antes de las 12 horas y habló, en exclusiva con La Opinión Austral, del trabajo conjunto con el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal para revalozarizar la Cuenca del Golfo San Jorge. “Vamos a hacer un planteo de que se empiecen a trabajar las áreas hidrocarburíferas ociosas o sino que nos den la posibilidad de concesionárselas a otros”, confirmó la Torres a los enviados especiales del Grupo La Opinión Austral, Ian Grandon Soporski y Camila Ferrer Pose.

Acerca de la reunión con Milei destacó que haya diálogo y una agenda común. “Todos queremos que la vaya bien a este gobierno y si tiene la humildad suficiente para escuchar todas las voces y sobre todo escuchar al interior, ese apoyo, va a ser contundente en este primera etapa”, subrayó el gobernador chubutense.

Y si bien reconoció que hay “diferencias conceptuales” con el Gobierno nacional “en Chubut no estamos a favor de retrotraer la medidas de ganancias. Creemos que tiene que haber una descentralización de las arcas que implica coparticipar parte del impuesto a créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque). No es complicado, si hay acuerdo se puede avanzar, seguramente habrá un funcionario de Economía estudiando un poco el impacto fiscal que nosotros entendemos que si bien no compensa la totalidad es una forma de empezar a descentralizar las arcas nacionales”.

En líneas generales, Torres consideró que Argentina tiene “una matriz fiscal regresiva, distorsiva y profundamente centralista: “Los últimos impuestos que se crearon se recaudan íntegramente de las arcas nacionales. El objetivo de esta reunión tiene que se repensar esa matriz fiscal para ir hacia una más progresiva y sobre todo más federal”, consideró.

“En Chubut va a seguir la obra pública” Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Sobre la paralización de las obras públicas que anunció Javier Milei para pasar a un esquema de iniciativa privada “a la chilena”, indicó que “en Chubut la obra publica está toda parada, no hay obra publica hace más de una año. Tenemos muchos pasos fronterizos con Chile y de ese lado están las rutas impecables, hay obras de gran escala”, sin embargo consideró que en Chubut “hay obras que el privado no va a financiar nunca porque no son rentables, que tiene que estar el Estado presente y ahí en mi provincia va a seguir el esquema de obra publica. Ahora cunado podamos apalancarnos y hacer más obras con la intervención del privado bienvenido sea”.

Por otra parte descartó que la provincia de Chubut emita una moneda provincial. “En el caso nuestro no porque estamos trabajando en una ingeniería financiera para sortear los primeros obstáculos que son vencimientos muy importantes pero en el caso de Chubut no está en las alternativas” la creación de cuasimonedas.

“Recibimos una provincia con una Casa de Gobierno incendiada literalmente, con un desmadre institucional muy importante, la provincia más endeudada en dólares per cápita de toda la Argentina, la última en el ranking de transparencia y empezamos a tirar para atrás todas las designaciones y recategorización que se hicieron el última año, revisar con una auditoria de corte la obra publica que no se terminó y se cobraron muchos adelantos financieros”.

En cuanto al pedido de apoyo de algunas medidas adoptadas por le Gobierno nacional como la ley ómnibus que prepara para el Congreso de la Nación y el protocolo antipiquetes señaló que no tiene precisiones sobre el contenido del proyecto de ley. En cambio sobre las medidas para repelar la protesta social recordó que Chubut ya cuenta con una protocolo “similar. “Si bien se va adherir es redundante”, confirmó.

“Sería una locura vender YPF” Ignacio Torres, gobernador de Chubut

“Sería un locura vender YPF en un momento donde no vale lo que tendría que valer. Tuve un reunión con Marín que tiene una visión estratégica de revalorizar la empresa y la verdad que pensar que privatizar una empresa de bandera con todo el potencial que tiene en un momento donde vale menos de la mitad de lo que tiene que valer sería absurdo”, aseveró.

“No esta la discusión de privatización. La discusión es que valga lo que tiene que valer y que explote lo que tiene que explotar. En Chubut si la empresa YPF no explota las áreas que tiene ociosas le vamos a quitar las áreas. Lo mismo vamos a hacer en Santa Cruz, lo hablamos con el gobernador de Santa Cruz de que tenemos que darle sostenibilidad a la cuenca y para darle sostenibilidad tenemos que generar trabajo. Es absurdo que tengamos un empresa que tenga áreas sin explotar ni trabajar”.

Rolando Figueroa:

FIGUEROA: “VOLVER A INSTAURAR GANANCIAS ES IR SOBRE EL BOLSILLO DE LOS QUE MÁS ESTÁN SUFRIENDO”

Antes de ingresar a la reunión con el presidente Javier Milei, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a expresar su apoyo a la eliminación del Impuesto a las Ganancias y a remarcar la necesidad de coparticipar el Impuesto al Cheque como compensación.

“La eliminación del Impuesto a las Ganancias es lo que corresponde y en todo caso todos los gobernadores hemos presentado un proyecto de ley en donde específicamente solicitábamos el reparto del 70% del Impuesto al Cheque”, dijo antes de entrar a Casa Rosada.

“Volver a instaurar el Impuesto a las Ganancias sobre las rentas de cuarta categoría -como pretende hacer Milei- es ir sobre el bolsillo de los que hoy más están sufriendo con el problema de la inflación”, agregó.