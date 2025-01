Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana La Opinión Austral dio a conocer que el Gobierno nacional no renovó los decretos 1040/20 y 70/23, a través de los cuales se prohibía la exportación de desechos de metales y no ferrosos; de esta forma, se podrá volver a vender chatarra al exterior, como no ocurría desde 2009. Ante esto, La Opinión Austral consultó a la empresa que es una de las que más chatarra posee en la provincia para comercializar al exterior, la carbonífera YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio). Al respecto, el interventor Pablo Gordillo Arriagada recordó: “Nosotros tenemos un contrato vigente incumplido con Techint. Una vez que entreguemos la chatarra que quedó pendiente podríamos vender al exterior. Igualmente tenemos mucho trabajo con Techint. Son 3.600 toneladas“, afirmó.

Por su parte, se avanza en el convenio con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo del proceso de subasta, programado para publicarse en los próximos días, de las primeras 30 mil toneladas de carbón acopiado en el puerto de Punta Loyola, en Río Gallegos. “El tema de la subasta está encaminado, arrancamos el 2025 con todo”, indicó a La Opinión Austral el gerente comercial de YCRT, Maximiliano Cáceres.

“Desde la Gerencia Comercial iniciamos todos los trámites y encaminamos paso a paso todos los que nos exigía el banco, creamos un nuevo método que es la subasta que no estaba contemplada en YCRT para ventas o contrataciones“. Y añadió: “Esta semana fue festiva para algunos, nosotros estuvimos trabajando y con las distintas áreas dentro de la empresa, tanto la Gerencia de Jurídico como de Finanzas, la de Mina y demás, hemos avanzado en los informes finales, hemos redactado el anexo 1 que va a ser publicado por el Banco Ciudad“.

Maximiliano Cáceres (derecha), gerente comercial de YCRT.

Cáceres detalló que desde YCRT se le envió toda la información al Banco Ciudad para que revisen desde Legal y Técnica, lo analicen y una vez que lo aprueben, lo publiquen. “Tuvimos distintas demoras para la subasta, primero, porque es un tema nuevo y se necesita la expertise; segundo, porque hay factores que no dependen de nosotros; uno era la calidad del carbón” y comentó: “Tuvimos que contratar un agente externo que es la firma SGS que certifica la calidad y se enviaron muestras a Colombia, las que han enviado en los últimos días los informes finales; con esos resultados nosotros avanzamos y pudimos terminar parte del anexo que hablaba sobre la calidad”, subrayó.

Pero no era sólo eso: “Teníamos otro tema que no dependía de nosotros, sino que se vinculaba también con la firma CGC, que es la administradora del puerto, para poder coordinar la ventana de carga del buque”, sostuvo Maximiliano Cáceres y agregó: “Una vez que se adjudique al ganador de la subasta, teníamos que indicar una fecha de carga. Bueno, esa fecha de carga se fue coordinando con CGC y tenemos previsto una ventana de carga para finales de enero o principios de febrero. Así que lo que te puedo adelantar hoy es que YCRT está trabajando fuerte, fuerte y firme con la subasta de carbón por las indicaciones de la intervención”.