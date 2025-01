Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Grupo La Opinión Austral entrevistó a fondo al interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, para conocer la actualidad de la única mina a carbón de Argentina.

Destacó que el Banco Ciudad informó recientemente que hay dos oferentes para la subasta de las 30 mil toneladas de carbón que se concretará el viernes próximo al mediodía. Además, días atrás recibió la visita de un grupo empresario proveniente de Guatemala que se interesó por la totalidad de la actividad del yacimiento carbonífero, es decir, por la explotación del mineral y la venta de energía, destacando que cuentan con experiencia en esas unidades de negocio.

En el mediano plazo, el Gobierno nacional trabaja en la figura jurídica de la compañía e indicó que el estatus debe facilitar la llegada de inversiones mediante una sociedad anónima, sociedad del Estado o similares.

Pablo Gordillo Arriagada. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

LOA: ¿Cómo avanza la subasta del carbón?

PGA: Cerró la inscripción a la subasta y entraron dos oferentes. Es decir que tenemos subasta. El mecanismo es completamente transparente, el banco no te dice quiénes son, sólo indicaron que hay dos oferentes. Ojalá que oferten y suba el precio de carbón (55 dólares la tonelada).

Hubo oferentes que no entraban. El banco pidió garantías, que se declare adónde se exporta, que la empresa sea seria y que no haya intermediarios. El proceso tiene un mecanismo óptimo de transparencia.

LOA: ¿YCRT entonces está en el mercado grande del carbón?

PGA: Esperamos que sea así y que nosotros podamos usar ese mecanismo (subasta). La idea nuestra es tener un contrato, pero por lo pronto no podemos actualizarlo porque no tenemos previsibilidad de cuándo tendremos otro embarque, depende mucho del plan de trabajo que tengamos.

Estamos con un presupuesto solamente para sueldo, ¿cómo hacés para funcionar? Entonces, armar un contrato a largo plazo con una empresa que decide comprar cada dos meses es un desafío a cumplir, por más que haya carbón y mano de obra.

LOA: ¿Cuál es la alternativa para revertir esa realidad financiera?

PGA: Hay que conseguir presupuesto para la parte operativa, eso es principal y no lo estamos teniendo hoy. Quizás con la venta de carbón y la reactivación de la usina de 240 MW haya otro flujo, pero todo demanda inversión, algunas son grandes y otras no tanto. Necesitamos comprar repuestos, insumos y elementos de protección personal. Hoy no los adquirimos porque no tenemos presupuesto.

Funcionamiento

LOA: ¿Al prorrogarse el presupuesto del Gobierno nacional, sucedió lo mismo con el de YCRT?

PGA: Así es. Por lo pronto, lo que hemos solicitado para lo que es el cierre de enero para pagar en febrero no dijeron que no. Es decir, el requerimiento que solicitamos para pagar los sueldos ha sido aceptado por la Secretaría de Energía de la Nación. Recepcionaron el requerimiento. Ojalá la subasta se pueda concretar.

Luego trabajamos para cerrar la reactivación de la usina 240. Necesitamos inversiones y recibimos la visita de empresarios de Guatemala. Se dedican a la parte minera (explotación del carbón) y además trabajan en la generación de energía. Esto es distinto al proceso de otros que llegaron, que venían más por la parte energética solamente.

LOA: ¿Cuál es el punto de interés exactamente?

PGA: Lo primero que analizaron es la administración de la concesión de la mina, eso no se había dado y luego la parte energética.

LOA: ¿Es viable?

PGA: Hay que ser completamente transparente y plantearlo: en las condiciones actuales, la inversión privada no va a llegar. Llegará con la nueva estructura jurídica que Nación le dé a la empresa. Eso está en proceso de trabajo. Hoy como intervención no podemos recibir capital privado, se necesita la estructura jurídica y es en lo que se está trabajando.

LOA: En su momento se trabajaba en la Carboeléctrica Sociedad del Estado…

PGA: Claro, pero debe tener una figura jurídica seria que sea una sociedad anónima; una SAPEM (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria); una sociedad mixta que habilite el capital privado. Hoy, con la estructura que tenemos no está creado, pero la Agencia de Transformación Pública lo está haciendo.

Los empresarios guatemaltecos recorrieron todo el yacimiento y Punta Loyola. Se llevaron una muy buena impresión. Nos hicieron algunas consultas posteriores, estamos contestándolas.

LOA: ¿Qué nivel de inversión necesita YCRT para activar la usina 240 MW?

PGA: Estamos analizando. Sucede que hay deuda con proveedores y hay que comprar insumos o elementos básicos, por ejemplo, un sistema de protección para ingresar al Interconectado Nacional.

El estimativo es que con 30 millones de dólares podríamos ponerla en marcha, pero hay que pulir algunos aspectos que todavía están en desarrollo. Dicen que la usina estuvo funcionando, pero fueron pruebas y no es lo mismo ir hacia la generación continua, además CAMMESA y el ENRE tienen una serie de requisitos. Además, la empresa está muy cautiva de los contratistas.

LOA: ¿Cómo es ese conflicto?

PGA: Para ponerla en marcha rápido necesitás retomar la relación con los contratistas que estaban y lo que se dice en el boca a boca es que la gran mayoría sobrefacturaba y no hizo lo que debía hacer. Hay un poco de enojo de parte de los gremios.

LOA: ¿Realizarán auditorías?

PGA: Hoy no es la prioridad pagar a los contratistas. Cuando haya algo de fondos, se analizará.

La deuda total es más de 5.000 millones de pesos. Para salir a buscar otros contratistas necesitamos la estructura jurídica para dar un status al nuevo privado. Otro aspecto es que hay contratistas que están dispuestos a dar una mano, pero necesitan tener un compromiso de pago que hoy no puedo cerrar porque no tengo presupuesto operativo.

LOA: ¿De cuánto es el presupuesto anual que solicitaron a Nación?

PGA: El presupuesto que diseñó Energía para el 2025 era de 60 mil millones de pesos al año para gastos corrientes y 8 mil millones para gastos operativos.

En diciembre pasado solicitamos casi 7.500 millones de pesos -está por encima de una resignación- y para enero superaremos los 8.000 millones, veremos si eso se puede cubrir.

Como Javier Milei prorrogó el Presupuesto 2023, solamente nos estarían asignando 35.000 millones de pesos, corresponden alrededor de 3.000 millones mensuales. Pero hay una cifra asignada que está fija como gasto común. Así, el presupuesto está en ascenso más que en descenso.

LOA: ¿Si un privado desea asociarse, cuál es el nivel de inversión total?

PGA: Depende del acuerdo. El aspecto que se plantea es a cuánto comprarían el carbón y qué personal queda asignado a la usina, por ejemplo. Son unidades de negocios separadas.

Otra realidad que es muy compleja para explicarle al inversor es la situación jurídica y la propiedad de la mina. No está registrada como una mina común y no está registrada en la provincia porque el proyecto es anterior a la creación de Santa Cruz. Todos los impuestos se manejan con Nación, nada con Provincia, al igual que los bienes que no fueron transferidos a YCRT.

Desde la Cuenca Carbonífera esperan que la subasta del viernes traiga oxígeno financiero para planificar el futuro de la minera estatal.