Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, se refirió este jueves a su continuidad al frente del municipio, tal como lo anticipó La Opinión Austral, aunque confirmó que fueron ciertos los rumores de renuncia que circularon en las últimas horas, en medio de un duro conflicto con los trabajadores municipales y una interna política en su localidad.

“Acá estamos, hablándole a toda la comunidad, diciéndoles que nos encontramos bien a pesar de todo lo que la localidad atravesó como otras, porque la preocupación es para todos”, inició la intendenta en diálogo con la radio municipal de esa ciudad. “Hablamos de democracia, de respeto, de lucha y la verdad que nos tocó atravesar un momento muy difícil”, dijo.

En ese sentido, la jefa comunal manifestó que se encuentra bien de salud pero “muy movilizada por todo lo que nos tocó atravesar pero también orgullosa por todo lo que nos tocó resolver”, en referencia a lo que ocurrió en las últimas horas en su localidad.

Seguidamente, expresó que más allá de los días difíciles como el del miércoles a la madrugada, “el día de hoy tuvimos la posibilidad de reflexionar sobre muchos hechos” y consideró que “es bueno conocer cuál es el límite de las diferentes situaciones”, en referencia al reclamo sindical.

Neira fue respaldada por el gobierno provincial. En la foto, junto al ministro de Gobierno Nicolás Brizuela.

“Soy una persona pacífica, tranquila, que me gusta dialogar y voy a seguir pronunciándome en ese aspecto”, afirmó Neira al tiempo que señaló que cuando decidieron trabajar por la comunidad y por un proyecto político “siempre es en beneficio de aportar para nuestra zona, nuestra región, nuestras comunidades”.

Luego, agradeció a todas las fuerzas políticas que la acompañaron con diferencias y con acuerdos, “respetando la democracia, el voto popular y la ley”. Ese acompañamiento de las últimas horas, “llena de fortaleza porque estamos comprometidos con la democracia” por lo que “quiero agradecerles de corazón a todos porque en pequeña o gran medida contribuyeron para que se recapacite y se reflexione”.

Fue en ese momento en el que informó que conformaron un acta acuerdo para trabajar en la paz social, “para un reclamo justo pero con consensos y no con violencia”. En ese aspecto “destaco el acompañamiento de todos los actores que hemos estado presentes en esta mesa de conciliación”.

El apoyo a Zulma Neira de Fany Aguirre, concejal del Partido SER; Oscar Sandoval, exintendente de Los Antiguos, y Williams Ormeño, presidente de Concejo Deliberante.

Al respecto, subrayó: “Seguimos trabajando con el compromiso que corresponde para con nuestra comunidad y también para con nuestra provincia porque no me sentí sola desde el gobierno provincial, no me sentí sola desde mis pares intendentes, no me sentí sola desde los diferentes sectores políticos, con cada vecino, con los ediles y algo muy importante, no me sentí sola con el equipo de trabajo que hemos conformado que es el gabinete municipal”, suscribió.

“Hemos reflexionado que la violencia no nos conduce a nada”, manifestó más adelante Zulma Neira y sostuvo que debió a travesar situaciones extremas. Incluso, reconoció: “Ayer (por el miércoles) se barajaba la posibilidad de dar un paso al costado, porque había que poner un punto límite a la violencia institucional que se estaba viviendo” y acotó: “El hecho extremo fue tener que solicitar la perimetral a tres vecinos que conozco, eso me dolió mucho, también a la manera que tuve que salir antes de ayer del despacho (por el día martes), creo que no debemos transformar al pueblo en un lugar peligroso ni de conflicto”.

En ese sentido, no renegó del reclamo salarial propiamente dicho. “Esta es una localidad muy chiquita, nos vemos todos los días, hay que solucionar esto, dar un paso hacia delante”, y “había analizado la posibilidad de renunciar si significaba que el pueblo no sea expuesto” a este tipo de violencia, ratificó.