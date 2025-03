Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 20 de marzo de 2020, Argentina despertó en un escenario inédito: calles vacías, controles policiales y una incertidumbre que marcó a toda una generación. La pandemia de COVID-19 obligó al país a un confinamiento sin precedentes decretado por el presidente Alberto Fernández bajo el Decreto 297/20. A cinco años de aquel suceso, los oyentes de LU12 AM680 compartieron sus recuerdos de aquellos días que cambiaron sus vidas.

Isolda, un testimonio de lucha y esperanza

Isolda Benítez fue la primera paciente con coronavirus en el Hospital Regional de Río Gallegos. Contrajo el virus trabajando en Las Horquetas y logró el alta en abril, luego de 13 días en terapia con respirador. Su historia es particular porque, años atrás, también superó un cáncer.

“No quería faltar a cinco años de la pandemia. Tuve dos recuerdos muy emotivos: uno, cuando estaba internada y mi esposo me dedicó la canción Resistiré, que me llegó a los huesos. Y la otra gran emoción fue cuando me dieron el alta, estaba en mi casa y a los tres o cuatro días vino mi nieto de 11 años. Mi hija lo trajo escondido en el baúl del auto porque él quería verme y nos fundimos en un abrazo. Ese abrazo todavía lo siento en mi cuerpo”, recordó Isolda en dialogo con LU12 AM680.

También rememoró que la situación marcó a su otro nieto más pequeño que “siempre que veía una ambulancia, decía la abuela, la abuela”.

Yolanda y un alta inesperada

“El día que decretaron la cuarentena estaba internada en Medisur por una operación de várices. El médico que me operó le dijo a mi hija: ‘Se tiene que llevar a su mamá porque si no, no sabemos cuándo podrá salir’. Asique urgente me dieron el alta”, contó Yolanda, vecina de Río Gallegos.

Y recordó que salieron a las corridas: “me acuerdo que ni la ropa me puse, me pusieron el tapado encima y salimos de Medisur, llegamos a casa y al rato dijeron que estaba la peste. Si no me hubieran dado el alta urgente, no sé cuánto tiempo hubiese estado allí”.

Hospital de Río Gallegos en 2020. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“No fue una mala decisión”

Argentina tomó la determinación de cerrar fronteras y establecer un aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo, cuando el número de casos era bajo. Una decisión que fue elogiada por organismos internacionales, pero también muy cuestionada por gran parte de la sociedad en su momento. Especialmente, por la prolongación de la cuarentena por ocho meses.

“A la distancia, sigo viendo la cuarentena como una buena decisión. Somos argentinos, creemos que somos inmortales y no hacemos caso a nada. Lo que pasó después es lo que nos hace ver la medida como un desastre: lo de las vacunas, los vacunatorios VIP. Pero la cuarentena en sí, en ese momento, no fue una mala medida”, opinó Eduardo Castro en LU12.

Imágenes que quedaron en la memoria

“Recuerdo la cuarentena prolongada, los primeros casos en Las Horquetas y cómo después se desmadró todo. También tengo presente la imagen del Papa en la Plaza del Vaticano, completamente vacía, durante el Vía Crucis. Fue algo impactante”, compartió Marcelo Forni.

“Una lucha para volver a casa”

La cuarentena tomó desprevenidos a miles de personas que estaban de viaje, ya sea por vacaciones o trabajo, y quedaron aislados por meses a kilómetros de sus hogares. Fue el caso de Jorge Farrera, oriundo de Neuquén: “Me quedé atrapado en Río Gallegos cuando dijeron que la cuarentena duraría 15 días. Empezó en marzo y recién pude salir de la ciudad en mayo. Fue un suplicio llegar a Neuquén, discutiendo en cada control para poder pasar. Todo lo que vivimos con la mamá de mis hijos”, rememoró. “Para no recordarlo, pero fue una experiencia de vida”, expresó Jorge.

Cinco años después, la pandemia sigue dejando huellas imborrables en la memoria colectiva. LU12 AM680 mantiene vivo el testimonio de sus oyentes, recordando juntos esos momentos que marcaron la historia.