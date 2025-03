Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado se realizará en Río Gallegos el 1° Congreso Nacional sobre “Falsas Denuncias“, con la disertación de distintos profesionales en la materia y la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy, Ramón y Silvia.

El evento, organizado por la abogada Elba Soria, una de las principales defensoras de la Ley Facundo, la norma impulsada por la mamá de Facundo Díaz, Graciela Riquelme -junto a otros abogados-, luego de que su hijo, un docente de música en un jardín de Río Gallegos, se quitara la vida tras haber sido denunciado en 2019 por un supuesto abuso, causa en la cual posteriormente se comprobó que era inocente.

Elba Soria, organizadora.

“Nos contactamos con los abuelos Dupuy, que también habían sufrido por ahí una falta de acusación y un tema de vínculos de familia. Tienen mucho para entregar, mucho para darnos a través del dolor y de lo que atravesaron al resto de la sociedad”, dijo Elba Soria en LU12 al contar detalles del evento, que tendrá lugar en el hotel Patagonia de 16:30 a 21:00 horas.

“Nosotros en la provincia vivimos esto en carne propia. No queremos más una falsa denuncia“, dijo la doctora, al remarcar que el evento es abierto a todo público y cualquier interesado puede acercarse este sábado a escuchar a los disertantes que hablarán de la temática.

Dijo, además, que representa a varios docentes acusados de delitos similares al de Facundo. “Muchos se quiebran, hombres de bien, y después se resuelve que los hechos no existieron. ‘Yo no conocía a ‘Facu’, pero cuánto lo entiendo, no soporto esta angustia y dolor‘, me dicen muchos”, contó acerca de cómo varias causas por abuso afectan a los acusados y luego las mismas no prosperan.

Disertantes

Este sábado disertarán: Carina Amelia Romero, psicóloga forense; María Rosa Ortega, psicóloga especialista en mediación familiar; David Ángel Martínez, psicólogo especialista en psicología forense; Luciana Soledad Canziani, perito psicóloga forense; Carolina Andrea Martínez, abogada especialista en Niñez, Adolescencia y Familia, y Diego Lerena, abogado y exjuez, con master en Derecho de Familia (Universidad de Barcelona-España).