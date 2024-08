Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 7 de agosto, los fieles católicos celebran el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, una de las celebraciones religiosas más importantes de la Argentina. Este año, la fiesta patronal llega en un contexto sumamente complicado para las mayorías populares, debido a la creciente desocupación, que en el primer trimestre de 2024 fue del 7,7%.

Además, en las últimas horas, se conoció el último informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que señaló que el 55% de la población es pobre y uno de cada cinco argentinos vive en condiciones de indigencia.

En este marco, Fabián González Balsa, obispo auxiliar de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego, habló con FM Las Heras 92.1 sobre estos datos, que también registró el 53,8% de pobreza en Río Gallegos.

“En este contexto, será la fiesta de San Cayetano, patrono del pan, del trabajo, de la paz y me parece que más que nunca en la Argentina hay que pedirle que interceda y que ayude para tanto sufrimiento de tanta gente”, aseguró el obispo auxiliar.

En ese sentido, indicó que el próximo 7 de agosto será “una jornada en la que, a lo largo y a lo ancho del país, la gente se va a acercar masivamente a las capillas y santuarios de San Cayetano“.

Fabián González Balsa, obispo auxiliar de la Diócesis de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“La persona creyente siempre tiene que tener una mirada providente, con la que uno confía en lo que Dios nos puede dar y nos puede ayudar. Uno tiene certeza de eso, nadie le puede ganar a Dios en generosidad. Pero por el otro lado, también nosotros tenemos que, en esa misma dinámica y mirada, ser generosos y ayudar al que no tiene. Dios me ayuda y me acompaña en este momento, me concede lo que más necesito, pero también nosotros, desde la solidaridad, tenemos que estar atentos al hermano que necesita”, aseguró.

San Cayetano, una fiesta del pueblo

En esa línea, aseguró que esta celebración patronal es “una fiesta del pueblo, porque recibo de Dios y tengo que dar”.

“Lo que recibo con una mano, lo tengo que dar con con la otra. Por eso es una fiesta muy fuerte, por lo menos aquí en la Argentina. La fiesta del pueblo siempre tiene que ser de mucha esperanza, que no significa ser ingenuo, sino ser muy concreto. San Cayetano intercede, pero yo también tengo que ayudar al que lo necesita”, remarcó González Balsa.

“En estos tiempos, donde a veces es muy fuerte la dificultad, los problemas, los egoísmos y las mezquindades, como creyentes tenemos que poner lo que está faltando”, agregó.

En ese tenor, González Balsa aseguró que “no hay que acostumbrarse” a la pobreza y hay que adoptar una posición activa para combatirla.

“El Papa Francisco tiene una expresión que dice que no nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que lo que pasa ahora en la Argentina es que sobre ciertas dificultades y problemas nos hemos acostumbrado. La vida de Dios siempre me tiene que sacudir y no acostumbrarse a la pobreza. No hay que pensar que las cosas son así y no van a cambiar. La mirada de fe tiene que ser como un gran sacudón. Esto no lo acepto, no lo admito, por eso además de rezar y pedir, hay que seguir siendo solidario y seguir ayudando“, aseguró el obispo.

Caso Loan y lucha contra la trata

En otro tramo de la entrevista, el obispo auxiliar de Santa Cruz y Tierra del Fuego, habló sobre el caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años que es intensamente buscado hace casi dos meses y puso nuevamente en la agenda pública la cuestión de la trata de personas.

“La trata es un comercio y desgraciadamente en el mundo no se puede servir a a dos señores, a Dios y al dinero. El señor dinero en todos los aspectos droga, corrupción, trata, prostitución, etc. Esto es parte del reflejo de la miseria humana, un corazón que busca hacer negocio con criaturas, con inocentes“, manifestó.

“Uno además de rezar por la aparición con vida de este chiquito, también tenemos que poner las herramientas necesarias para que se haga justicia. No podemos decir acá no pasa nada y si esto ocurre, es porque hay complicidad de los distintos poderes”, recalcó.

Leda Bergonzi

Por último, González Balsa se refirió a Leda Bergonzi, la “sanadora” rosarina, que en los últimos días fue noticia por las bajas ventas de entradas en su show musical, que la obligaron a cancelar varias fechas en localidades de Santa Fe.

“Me parece que hay varios aspectos a desarrollar sobre Leda. En primer lugar, el arzobispo de la Arquidiócesis de Rosario, que es a la Iglesia particular a la cual ella pertenece, ha autorizado, después de algunas comprobaciones, que tiene un carisma especial. Ella dice que no sana, sino que percibe el dolor y el sufrimiento de la gente y quiere aliviar”, comentó.

Por otro lado, el obispo por otro lado está el intento de Leda de instalarse como “un artista católica“.

“Va a tener que resolver una de estas dos posibilidades. Definirse si es artista católica, como hay tantísimos en la Argentina y que hacen tanto bien con las canciones religiosas, porque te ayudan a regresar y acercarte a Dios, o te dedicas a aliviar un dolor más profundo. Yo creo que en breve ella va a tener que definir”, aseguró.

En este marco, aseguró que la posición del obispo Ignacio Medina “frente a algunas posibilidades o propuestas” fue la de “esperar a que todo esto se aclare”.

Para finalizar, el obispo recordó la “jornada de sanación” que encabezó Leda Bergonzi en Caleta Olivia y que lo tuvo a él oficiando la misa.

“Se hizo una jornada muy linda, que fue una misa y ella estuvo haciendo bendiciones y no fue más que eso. La entrada era un alimento no perecedero. Después lo que propone en otros ámbitos, lo tendrá que resolver ella”, aclaró.

Leé más notas de La Opinión Austral