En abril de este año, la Organización Mundial de la Salud elaboró un informe con datos estadísticos en adolescentes y adultos jóvenes.

Las cifras arrojaron que la depresión y la ansiedad son algunas de las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes, y un número considerable de defunciones de adolescentes de 15 a 19 años son por suicidio.

Señala, además, que aunque la mitad de los trastornos mentales en la edad adulta ya han debutado a los 15 años, en su mayor parte no se detectan ni se tratan.

Entre los muchos factores que inciden en el bienestar y la salud mental de los adolescentes, agrega el informe, la violencia, la pobreza, la estigmatización, la exclusión y la vida en entornos frágiles o de crisis humanitaria pueden aumentar el riesgo de que surjan problemas de salud mental.

Recientemente, La Opinión Austral emitió un informe que aborda la problemática en la salud mental en Santa Cruz. Entre los datos duros, refleja que en 2023 se recetaron más de 20 mil ansiolíticos en la provincia.

Pero, además, hace foco en la infancia y adolescencia y las detecciones cada vez más tempranas de ansiedad y depresión, como primeros diagnósticos de un amplio abanico de patologías en la salud mental.

Sucede que, en paralelo, es algo que se incrementó luego de la pandemia. “los adolescentes también realizaron todo tipo de síntomas en relación a su salud mental como efecto posterior al encierro, algunos vinculados, inclusive, con agorafobias, con fobias sociales también”, señaló la psicóloga Ana Marzano a esta periodista.

Julia Perisa es licenciada en psicopedagogía, especializada en suicidología comunitaria y autolesiones, referente en prevención al suicido y fue jefa del Servicio de Intervención en Crisis de la ciudad. Además, es acompañante terapéutico.

En diálogo con La Opinión Austral, abordó esta temática y señaló los principales ejes que se deben tener en agenda en materia de salud pública.

“Hace falta inversión en salud mental. Tendría que estar todo complementado, lo que es APS, que es Atención Primaria de la Salud, después la prevención, que también es muy importante salir a la comunidad a hacer prevención, pero tiene que estar la otra parte, que es la parte clínica, donde se les brinda abordaje y tratamiento a las personas con padecimientos mentales”, aseguró en primera instancia.

Para Perisa, es clave trabajar “desde lo positivo con los jóvenes, las adolescencias y las infancias”.

Una de las incidencias está asociada a fenómenos climatológicos, por ejemplo, las personas expuestas a lugares con climas extremos, está asociada a mayores tasas de ansiedad, estrés postraumático, depresión e incluso suicidio.

Perisa marcó que es clave trabajar estos aspectos con las adolescencias y con “todas las actividades recreativas, culturales, deportivas, son todas esas cuestiones que tienen que ver con la creatividad, con la social”.

“Ofrecerles espacios donde los jóvenes se sientan escuchados. Eso ya previene de un montón de cosas a los jóvenes. Estuve haciendo un curso justamente con uno de los psicólogos, que es referente en lo grupal en la Argentina, donde él hablaba de conectarse con las emociones”, aseguró en este sentido.

Las nuevas formas de comunicación aparecen como la respuesta automática e inmediata de la emoción. “Esto hace que no se ponga en palabras muchas veces porque, pero no solamente los jóvenes, que es donde más se percibe esto. Lo que tenemos que trabajar es eso. Que los jóvenes hablen, que se conecten con sus emociones, pero, por ejemplo, hay que trabajar con los referentes adultos“, aseguró.

¿Qué implica? Dejar viejas costumbres atrás. “Yo cuando trabajo con los adultos pasa esto, que dicen ‘yo lloro a escondidas porque no quiero que mi hija me vea’. Entonces todo eso lo tenemos que ir cambiando porque si vos le mostrás a tu hijo que estás llorando porque estás triste, tu hijo va a entender que está bueno a veces sentirse triste y llorar y que no pasa nada”, explicó. Esto se traduce en modelos más sanos de vinculación.