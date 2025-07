Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un rescate increíble se produjo ayer por la tarde en Ushuaia, en la zona del sendero que conduce a Laguna Turquesa. Tres montañistas, con gran rapidez y experiencia, lograron salvar a dos personas sepultadas bajo una avalancha.

La pareja, un hombre de 50 años y una mujer de 45, permaneció cerca de una hora bajo la nieve sin contar con equipos de emergencia ni posibilidad de señal para ser localizados. El hecho tuvo lugar cuando Alfonso Lavado, Facundo Ureta y Mateo Archilla exploraban el Cerro Carbajal, en las afueras de la ciudad capital de Tierra del Fuego.

“Ayer en Ushuaia fue un domingo de sol y nieve hermoso, para disfrutar al aire libre. Con dos amigos con los que nos gusta salir, fuimos temprano a disfrutar de la montaña con nuestras tablas, escalando y bajando. Tipo 15 estábamos en el Cerro Carbajal esperando para el último descenso, haciendo tiempo hasta que una nube se corriera y poder descender con las tablas”, detalló Lavado.

La mujer que quedó sepultada en la nieve

Asimismo, precisó que “en eso miramos para el otro lado de la montaña y notamos que había caído una avalancha hacía pocos minutos. Empezamos a mirar con detalle la corona de la avalancha”.

El guante que salvó vidas

Cuando vieron el lugar donde la nieve se había depositado, notaron un pequeño movimiento: era un guante que alguien estaba agitando, tratando de que lo vieran. “Ahí nos dimos cuenta de que había alguien enterrado. Estábamos más o menos a 500 metros de distancia; nosotros en la cumbre y ellos por Laguna Turquesa, en el fondo del valle”, agregó.

Al advertir el gesto del guante emergiendo, alrededor de las 15:30, lograron contactar a la Comisión de Auxilio para activar el protocolo de rescate con helicóptero. “Rápidamente Facundo bajó por la cara este de la montaña y ahí se dio cuenta de que había dos personas enterradas en la nieve. Estábamos a 500 metros más o menos pero el descenso es cuestión de minutos”, continuó Lavado.

Fernando y Carlos abrazan a la mujer rescatada

“Yo me quedé en la cumbre. Después de dar el alerta a la Comisión de Auxilio con nuestro equipo de comunicaciones, descendí yo también y ahí los tres con nuestras palas y equipo técnico cavamos para sacar a las dos personas que estaban totalmente enterradas por la nieve”, amplió.

La coordinación y esfuerzo conjunto permitió liberar a los atrapados tras cavar durante casi treinta minutos: “El momento fue único: nos abrazamos. No podíamos creer lo que estaba pasando y el milagro de haber visto ese guante en la inmensidad de la montaña. Estaban ambos con hipotermia, pero sin heridas de gravedad. Les dimos mantas térmicas, ropa seca y té caliente. Tipo 18 llegó el helicóptero de Heliushuaia y los evacuaron”.

La alegría de los rescatista y de quien fue rescatado

Esta serie de hechos logró que ambos residentes de Río Grande sobrevivan a una situación límite. En tal aspecto, tanto desde la Comisión de Auxilio como los montañistas hicieron un llamado a la reflexión: “Es clave salir a la montaña con equipos de seguridad. La gente no tiene información y pone en riesgo su vida si no tiene el equipamiento adecuado. Hay avalanchas permanentemente, no hay que confiarse”.