Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los principales frentes electorales definen listas este mismo domingo
“Por Santa Cruz”, “Fuerza Santacruceña” y “La Libertad Avanza” oficializarán hoy sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre. ¿Hasta qué hora se pueden presentar las listas?
- El ARI–Coalición Cívica confirmó a Pedro Muñoz como primer candidato a diputado
- El riogalleguense Jesús Mariano es el primer candidato de la lista del Nuevo MAS
- El Frente de Izquierda va con la referente del PO, Gabriela Ance, encabezando la lista
- Diego Bavio fue confirmado como el que encabezará la lista del Partido Unir
Gran Premio de la Hermandad: vuelcos, suspensión y un piloto está grave
El piloto Martin Thompson se encuentra internado en estado crítico. Hubo varios accidentes.
Cobertura especial en Chubut:
Grasso se mostró en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia
Macharashvili: “La expo superó las expectativas que teníamos”
Mercedes Neil: “Buscamos posicionar a Río Gallegos”
Fentanilo: encontraron 189 ampollas de HLB Pharma en una clínica de Chubut
Fiestas patronales. San Juan Bosco
“Los jóvenes también son el ahora y el hoy de nuestra existencia”
Río Gallegos. Pleno centro
Allanaron vivienda con una gran cantidad de marihuana
4° encuentro provincial: Danzas folclóricas coparon el escenario del gimnasio Rocha
Bolivia vota: más de 700 residentes en Río Gallegos elegirán presidente y vice
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario