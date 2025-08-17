Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 17 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Los principales frentes electorales definen listas este mismo domingo *Cobertura especial de La Opinión Austral: Pablo Grasso y Othar Macharashvili destacaron la Expo Turismo 2025 *Gran Premio de la Hermandad: vuelcos, suspensión y un piloto está grave *Pleno centro de Río Gallegos: Allanaron vivienda con una gran cantidad de marihuana

“Por Santa Cruz”, “Fuerza Santacruceña” y “La Libertad Avanza” oficializarán hoy sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre. ¿Hasta qué hora se pueden presentar las listas?

El ARI–Coalición Cívica confirmó a Pedro Muñoz como primer candidato a diputado

El riogalleguense Jesús Mariano es el primer candidato de la lista del Nuevo MAS

El Frente de Izquierda va con la referente del PO, Gabriela Ance, encabezando la lista

Diego Bavio fue confirmado como el que encabezará la lista del Partido Unir

Gran Premio de la Hermandad: vuelcos, suspensión y un piloto está grave

El piloto Martin Thompson se encuentra internado en estado crítico. Hubo varios accidentes.

Cobertura especial en Chubut:

Grasso se mostró en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia

Macharashvili: “La expo superó las expectativas que teníamos”

Mercedes Neil: “Buscamos posicionar a Río Gallegos”

Fentanilo: encontraron 189 ampollas de HLB Pharma en una clínica de Chubut

Fiestas patronales. San Juan Bosco

“Los jóvenes también son el ahora y el hoy de nuestra existencia”

Río Gallegos. Pleno centro

Allanaron vivienda con una gran cantidad de marihuana

4° encuentro provincial: Danzas folclóricas coparon el escenario del gimnasio Rocha

Bolivia vota: más de 700 residentes en Río Gallegos elegirán presidente y vice