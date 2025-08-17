Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los principales frentes electorales definen listas este mismo domingo

“Por Santa Cruz”, “Fuerza Santacruceña” y “La Libertad Avanza” oficializarán hoy sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre. ¿Hasta qué hora se pueden presentar las listas?

  • El ARI–Coalición Cívica confirmó a Pedro Muñoz como primer candidato a diputado
  • El riogalleguense Jesús Mariano es el primer candidato de la lista del Nuevo MAS
  • El Frente de Izquierda va con la referente del PO, Gabriela Ance, encabezando la lista
  • Diego Bavio fue confirmado como el que encabezará la lista del Partido Unir

Gran Premio de la Hermandad: vuelcos, suspensión y un piloto está grave

El piloto Martin Thompson se encuentra internado en estado crítico. Hubo varios accidentes.

Cobertura especial en Chubut:

Grasso se mostró en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia

Macharashvili: “La expo superó las expectativas que teníamos”

Mercedes Neil: “Buscamos posicionar a Río Gallegos”

 

Fentanilo: encontraron 189 ampollas de HLB Pharma en una clínica de Chubut

Fiestas patronales. San Juan Bosco
“Los jóvenes también son el ahora y el hoy de nuestra existencia”

Río Gallegos. Pleno centro
Allanaron vivienda con una gran cantidad de marihuana

4° encuentro provincial: Danzas folclóricas coparon el escenario del gimnasio Rocha

Bolivia vota: más de 700 residentes en Río Gallegos elegirán presidente y vice

