La red de cuidados ciudadanos “Mapa de la Policía” -integrada por organizaciones como el CELS, CORREPI, Revista Crisis, FM La Tribu, Puntos de Fuga, Nuestra América y la legisladora porteña Victoria Freire– denunció que el Cabo 1° Guerrero, perteneciente a la Unidad Móvil N°6 de Gendarmería Nacional, fue quien lanzó el proyectil que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha de los jubilados. El trabajador de prensa permanece internado en estado crítico.

Este colectivo, que busca “contrarrestar la violencia policial” en la Ciudad de Buenos Aires, reconstruyó lo ocurrido el miércoles pasado durante la movilización en apoyo a los adultos mayores.

Pablo Grillo sufrió una grave lesión en la cabeza

“No son rigurosos”

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desestimó que el gendarme haya sido identificado. En conferencia de prensa, aseguró que “las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad y los análisis que hacen no son rigurosos”. Además, sostuvo que “el disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad; ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba”, y argumentó que la acción se realizó bajo el “protocolo de la Gendarmería”.

Bullrich consideró que pretender “circunscribir a un gendarme la destrucción cometida por aquellas personas que fueron a destruir al país” durante la movilización de la semana última en apoyo a los jubilados “es querer dar la vuelta de la realidad”. Asimismo, acusó a esos sectores de querer “volver a la situación anterior, donde tenían la calle ganada”.

Identificación del gendarme: “Eso se logró a partir de los distintos videos, imágenes y drones”

Matías (FM La Tribu), uno de los integrantes del Mapa de la Policía, fue entrevistado por NA y brindó detalles de cómo fue el proceso y el trabajo colectivo que llevaron adelante para hallar, particularmente, al responsable del lanzamiento del proyectil de gas lacrimógeno que impactó en Grillo, además de todo lo sucedido previa y posteriormente a ese hecho.

“Hay algo clave que tiene que ver con el entrecruzamiento de todo el material que solicitamos a nuestro mail registrocolectivo2024@gmail.com. Lo primero es revisarlo completo y sincronizarlo por horarios en el que fueron ocurriendo los hechos y hacer una reconstrucción espacial, física y simultánea del momento de los disparos y, en este caso, en el que el proyectil impacta en la cabeza de Pablo”, dijo.

Y agregó: “Eso se logró con los distintos videos, imágenes y drones que fuimos acumulando, tratando de sincronizar desde dónde hasta dónde fue la trayectoria de ese cartucho de gas lacrimógeno. A partir de esa reconstrucción espacial, se da con el punto de origen del disparo y se determina, con imágenes de alta calidad que nos enviaron después, que se trataba de Guerrero”.

En tanto, Matías recordó que ya había ocurrido una reconstrucción similar cuando un oficial gaseó a una menor de edad que estaba con la madre y donde la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, declaró que el responsable había sido una persona vestida de naranja: “El video y la reconstrucción permitieron desmentir lo que la ministra decía”, sostuvo el integrante del Mapa de la Policía.

Si bien este organismo también está integrado por abogados y abogadas, el objetivo que persiguen es informar a la población de lo que ocurrió y dar datos precisos y objetivos de la actuación de las fuerzas de seguridad; en situaciones como estas, la idea es evitar que ocurran desbordes, que pueden ser excepcionales o bien hechos sistemáticos que muestran una serie de irregularidades como, por ejemplo, disparar cartuchos de gas lacrimógenos de manera paralela al suelo (horizontal) sabiendo que pueden resultar letales, en vez de hacerlo 45 grados hacia arriba como está previsto e indicado en estas armas.

“Este material, que tiene rigor pericial y objetivo, puede ser utilizado en causas y se puede poner a disposición de las investigaciones que se están siguiendo, quizás no con la celeridad con la que preferimos, pero sí queda a disposición tanto de la población como del Poder Judicial, en la medida que prospere alguna causa”, informó.

En el día de hoy, el Mapa de la Policía hizo circular el dato sobre quién había sido el autor del disparo, gracias a un trabajo de reconstrucción vinculado con el ejercicio que realizan en situaciones como éstas. Este trabajo fue apoyado, paralelamente, por los peritos físicos forenses Guillermo Pregliasco y Martín Oneto, quienes armaron el documento base sobre el cual, después, se plasmó el material audiovisual.

Es importante remarcar que esta red “promueve y solicita” que se archiven imágenes audiovisuales de la actuación de las fuerzas de seguridad, locales y federales, “para poder tener el registro de una documentación objetiva” acerca de lo que ocurre con los abusos y desbordes por parte de los efectivos. (Con información de Noticias Argentinas)

