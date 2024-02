Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La última semana transcurrió con una gran agitación en el plano político motivado por las sesiones en Cámara de Diputados que tuvieron como eje la aprobación en general de la Ley Bases -144 votos a favor contra 109 en contra- impulsada por el gobierno de Javier Milei, que propone la desregulación económica, delegación de facultades y privatización de empresas públicas.

Si bien el Gobierno celebró como un triunfo lo sucedido el pasado viernes en el Congreso de la Nación el debate tendrá su continuidad el martes a partir de las 14:00, lo cierto es que hubo una dura etapa de negociación en la que gobernadores y diputados de la Patagonia -al igual que el centro y norte del país- defendieron en bloque los intereses de la región haciendo valer el gran peso productivo en materia pesquera, gasífera e hidrocarburos.

También fue reclamado por los diputados de las seis provincias de esta región (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén y La Pampa) que defendieron los intereses del territorio y sus habitantes, recordando que en conjunto aportan más del 90% de hidrocarburos del país.

Hidrocarburos

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, valoró que a instancias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se avanzó – en “un 85% con los cambios para el sector que contenía la Ley Ómnibus que se tata en el Congreso de la Nación.

“La propuesta de la OFEPHI fue tomada al menos en un 85%, nos movimos rápidamente y lo gramos tener el apoyo político para poder plantear las distintas inquietudes”, dijo recientemente en declaraciones, y agregó que con “el correr de los días pudimos subir de ese 85%, en algunos aspectos que también van a beneficiar a las provincias productoras”.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Explicó que “cada uno de los gobernadores y de las provincias tiene una determinada postura respecto del DNU y la Ley Ómnibus, sin embargo hemos tomado los recaudos para que si se aprueba, estar protegidos”, aseguró.

El mayor logro regional fue dejar afuera a YPF de las empresas públicas a privatizar, desde el gobierno de Javier Milei se propusieron cambios en el articulado de la Ley de Hidrocarburos 17.319. Se estableció que “sin duda alguna que la exportación e importación es libre y es un derecho”, aunque se aclaró que puede haber objeciones por parte de la Secretaria de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica o económicamente en la seguridad del su ministro”, informó +e.

Además, fueron delimitadas las competencias entre Nación y provincias, y se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación en el control de los programas de desarrollo y compromisos de inversión, punto clave que había reclamado la OFEPHI.

Gustavo Melella, Tierra del Fuego, fue otro de los gobernado res de la región austral de Argentina que se hizo eco de lo sucedido en el Congreso esta semana. En la previa había formado parte del encuentro de la “Liga de gobernadores”: “Ratificamos la voluntad de representar los intereses en común que nos identifican y nos unen como patagónicos”, había explicado a inicios de enerο.

“Todo el país debe saber que defender nuestra industria no sólo es defender miles de puestos de trabajo, que defender Malvinas no es sólo recordar a nuetros héroes, que defender nuestros recursos naturales no sólo es defender nuestras riquezas”, completó su mensaje.

Pesca

En esta línea, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tuvo un rol protagónico con la actividad pesquera para evitar que la Ley Federal de Pesca se modifique y genere mayores retenciones a la actividad. Promovió el diálogo político con la Nación, las empresas y gremios.

“Hicimos escuchar la voz de Chubut y logramos que el Gobierno nacional retire el capitulo de pesca de la Ley Ómnibus Desde un primer momento planteamos nuestras diferencias con una reforma que ponía en peli gro nuestra soberanía y nuestros recursos, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y perjudicando el trabajo de miles de chubutenses”, había señalado por las redes.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

También se mostró en coincidencia con Nación: “Argentina necesita reformas que impulsen y dinamicen la economía, pero deben diseñarse en un diálogo abierto con las provincias, con una mirada federal que contemple al interior productivo”.

Torres había advertido a sus pares que no debían permitir los cambios propuestos en el Consejo Federal de Pesca, se trata del órgano integrado por las distritos con litoral marítimo que define las políticas nacionales del sector de forma activa.

Al cierre de esta semana, el diputado santacruceño Gustavo “Kaki” González aseguró desde la Cámara de Diputados que las intenciones de modificar la “Ley de Pesca, además de poner en nesgo nuestra soberanía y re cursos marítimos, implicaban la pérdida de alrededor de 46 mil puestos de trabajo en un sector que produce divisas por dos mil millones de dólares”.

González: “Están claras las intenciones de este Gobierno de cara a los próximos años con la Patagonia”.

Recordó que proviene de Puerto Deseado, una comunidad en la que “el movimiento económico está dado por el puerto. En esta suba de retenciones que iba a sufrir, el sector iba a dejar empresas cerradas y trabajadores en la calle”. Se recuerda que el Gobierno nacional pretendía aumentar a un 15% las retenciones a las exportaciones de todos los productos derivados de la pesca, sin diferenciar el valor agregado.

Roxana Reyes había insistido en que se “hizo lugar a la mirada federal, la ley de pesca que se retiró, y que no se va a eliminar la zona fría”. También aludió a YCRT y sostuvo que “es una em presa que sufrió desinversión, pero los mineros están poniendo en peligro sus vidas y dispuestos a ponerla en funcionamiento”. “La desburocratización del Estado, la eliminación de vallas que se le ponen a los ciudadanos continuamente, terminar con los quioscos y terminar con la corrupción son cosas que asustan y se va a utilizar cualquier excusa para ponerle fin”, indicó.

Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz.

Carbón

El diputado de Santa Cruz (SER), José Luis Garrido, pidió al Congreso que considere algunas cuestiones que “aportamos: el gas y estamos tratando de la Zona Fría; el petróleo ante el aumento de combustibles; también con respecto a la Ley de Pesca que por suerte se modificó- oro, plata, minerales, tanta riqueza le ha aportado Santa Cruz a la Argentina y no queremos permitir que vayan sobre algunos temas que son caros para los santacruceños, pero también por la historia de la Argentina, como es la empresa Yacimientos Carboniferos Rio Turbio”.

José Luis Garrido pidió que se quite la privatización de YCRT y la derogación de Ley de Glaciares de la Ley Ómnibus que presentó Javier Milei.

Marcó que en YCRT son más de 2.100 familias que trabajan, es la primera matriz económica de la región y que no nos podemos dar el lujo de que vaya ca mino a la privatización. Por eso es que vamos a pedir que se re considere el Anexo donde figura esta empresa (para ser privatiza da), porque es deber de todo argentino entender que cuando hablamos de más producción más trabajo para el crecimiento de la Patria, les puedo asegurar que ahi tenemos carbón”.

También solicitó que se revierta el articulo 545 de la Ley de Protección de Glaciares. “Es fundamental porque trae recursos para la Argentina, trae turismo”, dijo.

Pasado y presente

Ana Maria lanni hizo una exhaustiva defensa de la Patagonia desde su banca en el Congreso y analizó el presente de Argentina trazando un paralelismo con “La Patagonia Trágica“.

“La casta que rodea a Javier Milei es la misma que hace 100 años con balas y cárcel perseguía a los peones rurales que terminaron fusilados sólo por pelear por derechos laborales, por tener y lograr horas de descanso, por tener salarios dignos y nuestra tierra patagónica”, apuntó.

Ana María Ianni, diputada nacional por Santa Cruz.

La legisladora valoró que los habitantes de Santa Cruz “siguen teniendo la memoria bien activa y viva, se sigue buscando la verdad sobre esos tristes hechos donde el Estado buscó oprimir y suprimir fusilando a los peones rurales, pero también aprendió que el pueblo se revela y se une para enfrentarse cuando hay políticas que buscan desterrar ejerciendo la violencia”.

El paralelismo de aquellos hechos históricos no terminó allí y puso en valor la lucha femenina a lo largo del último siglo. “Hace más de 100 años, las Putas de San Julián se enfrentaron al Estado, a la Policía y a los militares que enviaron para asesinar a los peones rurales. Siguen siendo las mujeres las que llenan las plazas y nuestras calles y siguen buscando a aquellos desaparecidos en libertad por haber querido luchar y conquistar derechos. Por eso, mi reconocimiento a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.

La llamada Ley Ómnibus continuará su tratamiento en el Congreso de la Nación desde el próximo martes cuando comience el debate artículo por articulo de los más de 386 que integran la versión final de la propuesta de La Libertad Avanza.

La iniciativa puede sufrir más cambios, pero lo cierto es que desde la Patagonia la defensa política de la región fue trascendental para no retroceder en materia productiva y social. La incógnita es: ¿Cómo será el voto de los legisladores de la región?, ¿se mantendrá o habrá cambios entre quienes apoyaron el paquete de medidas de Milei?