Hace bastante, se viene comentando que Marcelo Tinelli y Momi Giardina estuvieron en una relación. A raíz de esto, en la última emisión del “Bailando 2023” (América TV), la jueza Ana Carolina Ardohain, mejor conocida como “Pampita”, les consultó si “estuvieron juntos”. Marcelo y Momi hicieron unos picantes comentarios.

Bailando 2023: los sorprendentes dichos de Momi Giardina y Marcelo Tinelli sobre si salieron o no

La actriz pasó al frente y Pampita le dijo al conductor: “¿Milett Figueroa no se pone celosa que viene Momi acá?”. Tinelli, respondió: “No, ¿por qué se va a poner celosa?”. Ante esto, la madre de Juli Castro, participante del certamen, se hacía la desentendida.

Luego, Giardina confesó: “Me puse nerviosa, me tiembla la mano. Es verdad que nos vimos muchas veces, porque soy amiga de sus hijas. Además, trabajé con él y todo”, y, aseguró: “Es mentira que salimos”.

La jurada, disconforme con lo que oyó, redobló la apuesta y lanzó: “Yo tengo muchas amigas en el edificio y me dicen que Momi va muy seguido”. “No es que niego que no conozco la casa, he ido por sus hijas”, aseveró la actriz.

Bailando 2023: Fuerte discusión entre Pampita y Julieta Puente

Marcelo llamó a Julieta Puente para que demuestre su talento bailando con el caño. En ese momento, Carolina aprovechó para enfrentarla y hacer un fuerte descargo, ya que la influencer inventó cosas sobre su persona.

Los polémicos dichos de Pampita a Julieta Puente en el Bailando 2023

La modelo, muy picante, comentó: “Ella dijo que yo le dije que “vaya al camarín para tocarle la cola”. Ante esto, Julieta se sorprendió y expresó: “No, ellos me sacaron de contexto”, refiriéndose a sus demás compañeros, quienes hacen el streaming del certamen.

Ardohain, furiosa, manifestó: “Dale, decí la verdad. Al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije “¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?’”, y, comentó: “Pero no te toqué la cola y no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que… Qué bueno que lo aclaramos cara a cara”.

Puente, quiso explicar la situación: “Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos. Fui al camarín y ella hizo un comentario sobre mi cuerpo”. La jurada interrumpió y aclaró: “Viniste solita al camarín, no te dije ‘vení al camarín’”.

“Sí, te quería saludar porque te amo”, confesó la influencer y Carolina le respondió, sin piedad: “¿Por qué inventaste esto hoy?”.

Ante esto, la joven comentó: “No lo inventé, no me dejaron que lo explique”. “A la fila, mi amor”, cerró la discusión la jueza.

Bailando 2023: se reconciliaron Pampita y Julieta Puente

Luego de este suceso, las dos hablaron con los medios y Julieta reveló: “Yo no tengo problema en hacer la fila, sabes que la hago hace mucho”.

Y, para que todo quede bien entre ambas, Pampita aseveró: “Esto es un show y todo se exacerba, obviamente. Reconciliadas”.

