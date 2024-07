Cristina Kirchner recordó a Perón y cuestionó la ley Bases: “Aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar” La exmandataria fue entrevistada en ocasión del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. En este contexto, arremetió contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei: "El único que piensa que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente".

Cristina Fernández de Kirchner participó este domingo de una entrevista exclusiva en el canal de streaming Gelatina, en el marco del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. La expresidenta analizó la actualidad del país, con cuestionamientos al presidente, Javier Milei, a la política económica del Gobierno, a la Ley Bases y el paquete fiscal.

Se trata de la primera aparición de la expresidenta luego de la aprobación de las iniciativas oficialistas y del inicio del juicio por el intento de asesinato en su contra.

“No me gusta esto de acordarme de la gente el día en que muere, pero no solamente con Perón. No me gustan los actos, como tampoco entiendo por qué a (José de) San Martín se lo recuerda el día que murió, y a (Manuel) Belgrano también”, comenzó Cristina Kirchner, tras ser consultada por su recuerdo del día en que murió Perón.

“Mi mamá me llama llorando, fue un shock fuerte. Fue un inmenso vacío en un momento difícil del país. Estupefacción, me parece que eso fue”, agregó sobre aquella fecha. Y completó: “Fue una experiencia que vivieron tanto los que quería a Perón como los que no”.

Sobre el rol de Perón como conductor político, con sus aciertos y errores, comentó: “Todos. No puedo identificarte cuál. La decisión de hacer algo diferente”. Y analizó: “Como conductor debe haber tenido muchos aciertos, y un error fue cuando eligió a (Arturo) Frondizi, que fue muy bien hecho, porque de esa manera pudo dividir a la Unión Cívica Radical y pudo armar un frente. No solo nos traicionó, sino que armó el plan Corrientes, un plan de conmoción interna”.

En ese marco, definió al individuo desde la postura del peronismo: “Un hombre libre, que puede decidir libremente porque ha resuelto los problemas de subsistencia, de trabajo, y de poder decidir sobre su vida. No se trata del igualitarismo, porque no somos todos iguales”.

En su comparación entre la formación de las distintas generaciones, analizó: “Nosotros leíamos mucho, estábamos muy informados. Dudábamos de todo, no creíamos ni lo que aparecía ni en los diarios ni en la tele. Estábamos preparados para poner en duda al mundo, y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok, aunque sea una pelotudez más grande que una casa”.

Siguiendo en el plano de la formación, ponderó que el desafío es captar cómo resolver “con los nuevos instrumentos la atención de los estudiantes”. Y agregó: “En ese marco nos agarra con un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe”.

“La derecha de acá tiene que ver más con Emmanuel Macrón, que bajó las jubilaciones y que está de acuerdo con apoyar la guerra de Ucrania contra Rusia. Esta derecha de acá es anacrónica, que quedó en la Guerra Fría, del comunismo y de cosas que no existen. Acá no es lo que se está pensando”, analizó.

“El único que piensa que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente”

Acto seguido, pasó al plano económico y apuntó contra el programa de la actual administración. “El único que piensa que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente”, lanzó,

En ese marco, reiteró sus cuestionamientos ya exhibidos en un documento que había compartido en febrero del corriente: “El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. No saben cómo van a pagar los dólares y los vencimientos que vienen este año. Agarrate Catalina con los que vienen en el 2026 y en el 2027”.

“Aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar”

Aprovechó su discurso para referirse a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. “El problema del Gobierno es que se quedó sin dólares y además aprueban un RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) donde no va a entrar un miserable dólar, porque resulta ser que los que quieran invertir van a poder liquidar las exportaciones en el exterior”, cuestionó.

Y se preguntó: “¿De dónde van a sacar los dólares?”

Sobre el campo remarcó que “se olvide que le rebajen ni 0,50 de retenciones porque va a ser el único productor de dólares con la aprobación del RIGI”.

Asimismo, reiteró su calificación de “trucho” al déficit fiscal que informó el Gobierno en reiteradas ocasiones. “Aprobaron la ley de bases pero los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares estás en problemas aunque tengas cero de déficit fiscal, un déficit fiscal trucho, trucho, cada vez más trucho”.

Y explicó: “Las energéticas les están pidiendo de vuelta que le paguen lo que resta de abril, mayo y junio. A las provincias no les han dado un mango, cero pesos. No compran alimentos, no mandan medicamentos. Suspendieron tres mil obras públicas. Entonces es trucho, y además insostenible”. (Bae Negocios)