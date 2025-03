Hubo una nueva emisión de “La noche de Mirtha” por El Trece y su conductora, Mirtha Legrand, vivió una noche llena de nostalgia y recuerdos, donde reunió, en su “mesaza”, a cinco grandes figuras del mundo del espectáculo. En lo que se denominó como “la noche de los galanes”, “La Chiqui” recibió a Arnaldo André, Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Gabriel Corrado, actores que marcaron una época en la televisión argentina con sus telenovelas y obras teatrales.

El encuentro estuvo plagado de anécdotas y momentos de complicidad entre los invitados, quienes repasaron sus experiencias en distintos proyectos; entre ellos, tres de los presentes habían trabajado juntos en la exitosa ficción “Soy Gitano”, emitida en 2003. En este marco, Laport lanzó una incómoda anécdota que hizo enojar a Legrand.

“En Soy Gitano compartíamos camarín los tres, pero… todavía tengo una pregunta, no es para que alguien me la conteste, eh… ¿Quién mojaba la tabla?”, dijo el actor en tono de broma. Sus palabras provocaron risas detrás de cámara y un intercambio de miradas cómplices entre los actores, pero no fueron bien recibidas por la conductora.

Mirtha, visiblemente molesta, no dudó en expresar su desagrado.”Yo me río por compromiso, pero, la verdad, es que es horrible lo que dijiste”, le reprochó la conductora al actor. Su reacción sorprendió a los invitados y, André, apoyó su postura. “Tiene razón, Mirtha, me parece exactamente lo mismo”, comentó.

A pesar del incómodo momento, el programa continuó con normalidad y la conversación volvió a centrarse en las carreras de los invitados y los momentos que marcaron su trayectoria.

Leé más notas de La Opinión Austral