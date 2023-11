En las últimas horas, se viralizó una filmación donde Luciano Castro protagonizó un tenso momento en el programa “La Mañana” de Unicanal, cuando la conductora Dora Ceria le tocó el brazo. Esto hizo que el actor haga un fuerte descargo con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer.

Todos los detalles sobre el incómodo episodio que vivió Luciano Castro en “La Mañana”

Luciano quiso saludar a Dora, pero ella se alejó y con su dedo índice le tocó el brazo. Ante esto, comentó: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”. A continuación, él le dio un doble beso.

Jorge Riveros, el otro conductor, al darse cuenta de la incomodad de Castro, expresó: “Perdón, Luciano, por todo esto”. Sin embargo, la producción continuó con el chiste y puso de fondo la canción “Careless Whisper” de George Michael que, habitualmente, se utiliza para connotar un escenario de sensualidad.

Por este motivo, Luciano aseguró que “lamentablemente, está acostumbrado a este tipo de halagos ”, y, comentó: “No me molesta, pero si sería al revés me hacen una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, dirían ‘¡ehhh!’. Y… vamos todos presos. Si lo haces vos, es gracioso. Si lo hago yo, voy preso. Pero no pasa nada, sigamos…”.

Para concluir, hizo un fuerte descargo: “La igualdad entre el hombre y la mujer que exista, no la vendamos como humo”.

