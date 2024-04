En pocas horas, habrá un nuevo eliminado en Gran Hermano (Telefe). Dentro de la casa, Martín Ku y Constanza ‘Coti’ Romero se hicieron muy amigos. La última jugadora mencionada, se encuentra nominada y, por este motivo, su compañero le hizo un inesperado pedido, ya que no se banca a los demás competidores.

¿Qué le pidió Martín a Coti de Gran Hermano?

Minutos previos a esta charla, Emmanuel Vich estaba llorando y Coti lo fue a consolar, pero, hay que destacar, que ambos se encuentran nominados.

A raíz de esto, Martín quiso saber de qué estaban hablando y, la correntina, le dijo: “Está mal por cosas que no puede contar. Le dije que se tranquilice, porque mañana me voy yo y espero que no grite cuando me vaya. Me dijo que “no va a gritar”.

Martín, la escuchó, y le respondió: “Tratá de no irte, porque, sino, me los tengo que fumar”, haciendo referencia a Emmanuel y Juliana “Furia” Scaglione.

“No me quiero ir”, aseguró la rubia .

Y, El Chino, expresó: “Pedile un par de veces más a tu gente”.

Gran Hermano: ¿Quiénes están en placa?

Además de Vich y Romero, también, se encuentran: Ku, Zoe Bogach y Scaglione.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

