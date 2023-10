Luego de que Constanza Magni y Nicolás Germano deslumbraran a los jurados de Got Talent Argentina (Telefe), La Joaqui, Abel Pintos (cantantes), Emir Abdul (bailarín) y Florencia Peña (actriz), con unos trucos de magia, la última jueza mencionada tuvo un inconveniente en el momento que estaba haciendo su devolución. Este suceso, hizo que le eche la culpa a los dos concursantes.

Los escandalosos dichos de Florencia Peña en Got Talent Argentina

Florencia, comenzó diciendo: “Son una ternura, de verdad. Primero, son una ternura y me la hicieron pasar hermoso…”.

Acto seguido, en el medio de sus dichos, le estaba molestado el aro que tenía puesto, y, comentó: “Perdón, me lo voy a sacar porque no me aguanto ni yo”. A raíz de esto, le pidió ayuda a Emir.

“Vamos a una tanda y volvemos”, bromeó el bailarín. “Es que golpea el arito en el micrófono”, reveló Peña. Pero, eso no es todo, sino que se dio cuenta que era el otro y, también, se lo sacó.

Para concluir y ponerle humor al momento, lanzó: “Mirá lo que generan. Te dan ganas de sacarte cosas. Tenía los aritos y ahora no”.

Got Talent Argentina: cambiaron los días que lo pasarán al aire

Aunque Got Talent Argentina lidera la pantalla del prime time nocturno, Telefe tomó la decisión de reducir su tiempo al aire para pasar una versión extendida de la telenovela “Traicionada”.

¿Qué días se pasará Got Talent Argentina?

Desde un principio, siempre se estuvo transmitiendo de domingo a jueves.

Ahora, según confirmó el medio “Tele bajo cero”, se podrá mirar de domingo a miércoles, es decir, en vez de 5 días, serán 4. Por lo tanto, la noche de los jueves estará ocupada por la telenovela turca.

Leé más notas de La Opinión Austral