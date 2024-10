Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Fórmula 1, sigue sorprendiendo con su espontaneidad y durante una transmisión en vivo mientras entrenaba con la escudería Williams, hizo divertidos comentarios sobre el lanzamiento de su merchandising, el cual ha generado expectativa entre los fanáticos. Sin perder su frescura, Colapinto bromeó sobre los altos precios que estableció el equipo británico para estos productos.

Williams anunció que, debido a la gran demanda de los seguidores, desde este lunes está disponible la indumentaria oficial de Colapinto. Sin embargo, los productos aún no aparecían al momento de la transmisión. En diálogo con “Corazón de F1“, el piloto comentó sobre los costos: “Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar. Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo“, expresó entre risas.

Colapinto continuó con su humor característico: “Los argentinos se vuelven locos y les hacen un auto-stock, y después estamos comiendo arroz por dos meses”. Además, bromeó recomendando la compra de productos no oficiales: “Que compren las cosas truchas, esas que son más baratas, si es lo mismo”, aunque enseguida corrigió: “Me van a matar b…, porque estoy promocionando lo trucho. Mejor cómprenle a Williams”.

El piloto se encontraba en medio de su preparación física para el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, donde debutará en su primera carrera Sprint. Colapinto afrontará las últimas seis fechas de la temporada, cinco de ellas en circuitos que aún no conoce. La única pista familiar para él será Yas Marina en Abu Dhabi, donde finaliza el campeonato, y donde tuvo su primera experiencia en un monoplaza de Fórmula 1 en noviembre de 2023, además de su debut en Fórmula 2.

Sobre su adaptación a la Fórmula 1, Colapinto señaló: “Estoy creciendo mucho como piloto y persona. Obviamente estoy más cómodo después de mis primeras tres carreras. La base es siempre la misma: manejar un auto que es más rápido, con más potencia y carga, pero lo esencial no cambia”. También destacó la importancia de adquirir experiencia: “Me falta un montón. Saber usar bien todas las herramientas y equilibrar el auto desde el volante son unas décimas que vienen con la práctica”.

En cuanto a su futuro en la categoría, Colapinto prefirió enfocarse en el presente: “Estoy concentrado en lo que tengo que hacer este año. Seguro vendrán cosas buenas, pero el futuro es complicado. Estoy disfrutando esta oportunidad única”. Sobre su posible lugar en la Fórmula 1 en 2025, afirmó: “No tengo idea qué voy a hacer. Me preguntan todo el tiempo por el futuro y me ch… bastante un hue… Estoy trabajando para demostrar que llegué para quedarme”.

Por el momento, Colapinto no tiene un asiento titular para 2025, ya que Carlos Sainz ocupará su lugar en Williams junto a Alex Albon. Las alternativas para el argentino incluyen un posible puesto en Sauber o una oportunidad en Red Bull o Racing Bulls. De lo contrario, continuará como piloto de reserva en Williams, sumando horas en el simulador y contribuyendo al desarrollo del coche de 2026, cuando se implementarán nuevas reglamentaciones técnicas.

El anuncio de Williams sobre el merchandising de Colapinto

“Lo pidieron. Los escuchamos. Franco Colapinto tuvo un excelente comienzo en la Fórmula 1, sumando puntos en su segunda carrera, la del GP de Azerbaiyán, y de cara a su cuarta presentación en la categoría, en el GP de Estados Unidos, estamos muy ansiosos por anunciarles el lanzamiento de la colección oficial de Franco”, comienza el comunicado emitido por Williams.

“Nuestras redes sociales se han inundado de fanáticos, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, preguntando por merchandising específico de Franco, y no podemos esperar para mostrarles lo que se nos ha ocurrido”, continúa.

“Los fanáticos que asistan a nuestra Fan Zone en Austin, que abre este lunes, podrán comprar los items de manera presencial. Para quienes no puedan asistir, en las próximas semanas estaremos brindando más detalles acerca de la venta online”, aclara el texto publicado por la escudería.