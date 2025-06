Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Guns N’ Roses confirmaron su regreso a la Argentina como parte de su nueva gira latinoamericana, titulada “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que incluirá 13 presentaciones en países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, México y, por supuesto, Argentina.

La cita con el público argentino será el 17 de octubre en el Estadio de Huracán, en un espectáculo que promete revivir los clásicos que marcaron la historia del rock.

Cuándo y dónde comprar entradas para los Guns N’ Roses en Argentina

Las entradas para el show de los Guns N’ Roses en Buenos Aires se podrán adquirir en dos etapas:

Preventa exclusiva Banco Nación:

Comienza el 23 de junio a las 10:00 horas, exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa. Tendrá un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock.

Venta general:

Abre el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible para todo público con todos los medios de pago.

Ambas instancias de venta serán exclusivamente a través del sitio web allaccess.com.ar.

Un show legendario que repasa toda su trayectoria

Con Axl Rose, Slash y Duff McKagan al frente, Guns N’ Roses vuelve a la Argentina para repasar toda su trayectoria, desde los himnos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle” y “November Rain”, hasta las baladas que conquistaron generaciones. Esta octava visita de la banda será una nueva oportunidad para vivir en vivo toda la potencia y la sensibilidad que definieron a esta agrupación icónica del rock mundial.

El vínculo entre los Guns N’ Roses y el público argentino es histórico: comenzó en 1992, cuando la banda desembarcó por primera vez en el país y selló un lazo único que, 33 años después, sigue tan fuerte como siempre. Tras su arrollador show en River Plate en 2022, ahora prometen redoblar la apuesta con un recital inolvidable.

Axl Rose con la camiseta argentina en el recital de 1992.

Una nueva oportunidad para ver a una de las bandas más legendarias de la historia del rock en vivo. Preparate para un espectáculo que quedará en la memoria de todos los fanáticos.