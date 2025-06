Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes el gobernador Claudio Vidal encabezó la firma de traspaso de las áreas que eran de la petrolera YPF a la empresa provincial FOMICRUZ. Según se indicó, este acuerdo permitirá poner en marcha el proceso de licitación para la explotación de yacimientos maduros.

Sobre este tema fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, quien recordó cómo se sucedieron los hechos hasta llegar al traspaso de las áreas. Indicó que en el primer trimestre del año 2024, YPF informó a la totalidad de las provincias donde se encontraba operando en Argentina, dejaba de ser operador y que iba a centrar todo su negocio en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Ante esa situación, “se trató de llegar a un acuerdo inicial, no se pudo; la posición que tenía YPF respecto de los pasivos ambientales atentó contra este acuerdo y no se pudo lograr. Posteriormente YPF trató de acordar con empresas privadas la venta de estas áreas, tampoco se pudo concretar; avanzó con un grupo empresarial y más allá de diferentes cuestiones técnicas y administrativas, uno de los mayores escollos fueron los pasivos ambientales”, dijo el funcionario.

Momento de la firma: Horacio Marín (YPF) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral.

Entrevistado en LU12 AM680, expresó que luego se retomó la conversación con la provincia de Santa Cruz “esta vez con una posición más flexible y se pudo llegar a un acuerdo liberando esta situación de pasivos ambientales, donde YPF continúa siendo responsable de los mismos, se va a hacer un estudio serio con la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que van a hacer el relevamiento total de estos pasivos e YPF, en un plazo de 5 años, a su costo va a realizar el saneamiento de los mismos”, expresó.

Detalles técnicos

Jaime Álvarez aseguró que este es “un acuerdo único en el país” ya que “ningún acuerdo, ni siquiera entre privados de una petrolera que se va y otra que viene, la petrolera saliente deja saneados los pasivos ambientales”. Ante esa situación “pudo destrabarse e YPF continúa con su plan obviamente, al igual que en todo el país, de irse a Vaca Muerta, nos cede las áreas a la provincia y Santa Cruz las vuelve a poner en valor en un proceso de licitatorio que comienza en los próximos días”.

En ese sentido, detalló que son 10 concesiones productivas, más una concesión de transporte. “En definitiva, la concesión de transporte se refiere al caño, al oleoducto que transporta el petróleo desde Las Heras (LH3) hasta la planta de Termat (Caleta Olivia), que son las instalaciones donde se cargan los barcos”, detalló.

YPF mantiene el interés en el no convencional de Santa Cruz.

Asimismo, sostuvo que no todas las áreas son iguales y no todas las áreas terminan de conformar una unidad económica. “Hay áreas muy marginales como Los Monos, Cañadón Vasco, etc. que en forma independiente es muy difícil que una Pyme, por más pequeña que sea, pueda tener una rentabilidad” por lo que “deben conformarse en clusters productivos para que sean unidades económicas rentables y viables para las empresas continuadoras”, sostuvo.

Obviamente “cada compañía que oferte puede hacerlo por un área o por más áreas de acuerdo a las condiciones técnicas de cada una de ellas; algunas tienen más reservas, otras tienen menos reservas, otras tienen más cuestiones operativas, otras tienen mayor personal, otras tiene mayor distancia, cada área es diferente a la otra”, ejemplificó.

Palermo Aike

En otro tramo de la entrevista, Jaime Álvarez aclaró que YPF mantiene el interés en el petróleo no convencional de Santa Cruz. “Estamos hablando que se retira de todas aéreas maduras de extracción convencional para dedicarse específicamente una empresa ciento por ciento no convencional”, dijo.

Por lo que “YPF se retira del flanco norte de los yacimientos maduros” aunque “sí apuesta y ha firmado un acuerdo junto con la sesión de las áreas, por el inicio de los trabajos para el último trimestre de este año en Palermo Aike” ya que “en este momento se está terminando la interpretación de los estudios sísmicos de los resultados”.

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, suscribiendo el acuerdo con YPF.

En ese aspecto, sostuvo: “En septiembre u octubre seguramente van a comenzar los trabajos en Palermo Aike por tres nuevas perforaciones, que es lo que ha manifestado y lo que ha firmado el presidente de YPF (Horacio Marín), con una inversión aproximada de 60 millones de dólares, 20 millones aproximadamente cada perforación. Y esperamos que estos resultados en producción no convencional de YPF sean buenos, que acertemos y confirmemos los estudios geológicos que realizaron los técnicos y que esto permita comenzar a hacer un desarrollo de la roca madre en la zona sureste de la provincia de Santa Cruz, en estas en lo que es ‘El Cerrito‘, ‘Campamento‘ y ‘La Azucena‘”.