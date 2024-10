Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina (Fernández de Kirchner) adentro”, indicó en una entrevista periodística el presidente Javier Milei, lo que generó un fuerte repudio por parte de la oposición, particularmente de Unión por la Patria.

La que no tardó en responder fue la propia expresidenta de la nación, quien a través de la red social X manifestó: “¿Así que ahora me querés matar?“, subrayó. “Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son sólo eso: idioteces. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a (Mauricio) Macri”, agregó.

Incluso, la exmandataria le hizo otra crítica económica: “Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz, y lo tenemos otra vez al ‘Toto‘ Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros” y añadió: “Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros“.

Luego afirmó: “Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir”.

Pero las declaraciones de Milei también fueron contestadas por otros dirigentes políticos, como la actual senadora nacional Alicia Kirchner: “¿Exterminar al que piensa distinto? La irresponsabilidad de la “odiología” y la no atención a los que más necesitan expresada desde lo más alto del poder no tiene límites. Eso sí, libertad, pero la propone cerrando un ataúd“.

La diputada nacional, también santacruceña, Ana María Ianni afirmó: “No hace falta preguntarse quién planificó y financió el intentó de asesinato de Cristina porque el mismo presidente reconoce que le gustaría ser quien selle el cajón con ella adentro. Empiezan odiando, violentando y como no les alcanza, nos quieren matar“.

Por su parte, el senador chubutense Carlos Linares fue más allá. “Presenté mi proyecto de resolución pidiendo que la Cámara de Diputados promueva el juicio político contra el presidente Javier Milei tras sus declaraciones amenazantes en contra de la expresidenta”, dio a conocer.

A nivel regional, otro que hizo mención del tema fue el gobernador de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, Gustavo Melella: “Podemos disentir, ser diferentes ideológicamente, pero jamás desear la muerte a nadie y menos por pensar distinto” y agregó: “En la Argentina de hoy nuestro único enemigo tiene que ser la desigualdad, la pobreza, la desocupación. No puede haber lugar para el odio en nuestro país. La igualdad y el respeto al otro es la base de la verdadera libertad”.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

En tanto, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, también opinó de esta polémica a través de la red social X: “Las expresiones violentas, misóginas y antidemocráticas del presidente Javier Milei contra Cristina Fernández de Kirchner expresan peligrosamente la eliminación del que piensa diferente, alientan el odio y fortalecen un clima de época que promueve la intolerancia” y subrayó para finalizar: “Repudio total“.