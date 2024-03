Luego de que Javier Milei catalogara a Lali Espósito de ser “un parásito que vivió chupando de la teta del Estado”, todos sus colegas y amigos salieron a defender a la estrella pop. Entre ellos, se encontraba María Becerra, quien le dio su apoyo a través de las redes, pero, eso no quedó ahí, sino que la interprete de “Automático” estuvo presente en el Festival “Viña del Mar”, llevado a cabo en Chile, y, horas previas a que realizara su performance, dio una conferencia de presa, donde fue cuestionada acerca del cruce que tuvieron la cantante y el presidente. Allí, hizo unas escandalosas declaraciones sobre Milei.

Los fuertes dichos de María Becerra sobre Javier Milei

María, comenzó diciendo: “Es un manejo de las redes sociales, de las fake news, muy confuso. Siento que se subestima al pueblo un montón con cosas que se dicen. Se arma todo un revuelo mediático y político que no da. Creo que tendría que haber más seriedad en el cargo que está ocupando”.

Y, continuó: “Lo digo con todo respeto, obviamente. Es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes para hacer. Más, por la situación que está pasando el país. Antes de ponerse a pelear por redes sociales o likear 400 tweets en un día, debería estar encargándose de otras cosas”.

Luego, con respecto a Lali, no dudó en apoyarla y expresó: “La amo y la felicito por lo valiente que es. Por el momento, no usaría mis redes, directamente, para hablar de política, prefiero estar tranquila, pero cuando suceden estas cosas, como atacar a una compañera, hecho que me preocupa y me compete, porque es mi país, obvio que salgo a hablar”.

