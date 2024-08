“Este Council se da en un marco extraordinario, coincide con el centenario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC)”, aseveró su presidente, Mario Grinman, al iniciar el ciclo de exposiciones en el Council of the Americas, que se realiza en el Hotel Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

“Tengo la convicción de que los argentinos estamos haciendo progresos sustantivos”, aseveró y luego elogió las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei. “En sus primeros meses, la actual gestión nacional dio inicio a una transformación tan necesario como tantas veces postergado. El presidente Milei planteó algo casi tan obvio, que muchos gobernantes no lo vieron o no lo quisieron hacer: no es posible gastar sistemáticamente lo que no se tiene. Olvidar este principio es condenar al país a un endeudamiento insostenible o a una inflación desbordada. Y los argentinos podemos dar testimonio de ambas cosas”, agregó.

En tal sentido, señaló que “los resultados de este ordenamiento de las cuentas y de la sensatez monetario ya están a la vista. La inflación se derrumbó rápidamente y la brecha cambiaria es mucho menor a la de 2023″ y consideró que “el actual gobierno puso en marcha un conjunto de normas necesarias para salir del declive”.

Señaló que si bien “las teorías económicas discrepan de los instrumentos a utilizar, no discuten algo que es de sentido común: para que las naciones crezcan, se necesita de trabajo y fundamentalmente de capital privado, que es imprescindible para generar la riqueza que cualquier país necesita. Bienvenidas las medidas de modernización laboral, el el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , y todas aquellas que apuntan a poner en marcha una nación anquilosada”, definió y agregó: “La aprobación de la Ley Bases fue un hito en esta dirección”.

“Estoy convencido de que el gobierno nacional ha adoptado el rumbo correcto y en ese sentido reitero el compromiso de la CAC en acompañar”, reafirmó Grinman y convocó: “Es imprescindible una reconstitución moral de la Argentina”.