El hijo de Adrián Suar y Araceli González, Tomás Kirzner, se burló, junto a sus compañeros de Olga, de Pepe Cibrián durante el streaming “Mi primo es así”, donde imitaron al director cuando le contó a Susana Giménez que quería adoptar a una nena, la cual era víctima de explotación infantil; tras este suceso, el director dio una nota para “Intrusos” (América TV) y manifestó su repudio en contra del actor y, a pesar de que el joven le pidió disculpas, Pepe no las aceptó y aseguró que “lo va a llevar a la Justicia”.

La burla de Tomás Kirzner a Pepe Cibrián

Tomás, en modo de burla, comenzó relatando: “Resulta que en plena charla él (Pepe) le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio (su deseo de adoptar). Él se siente mal y le dice: ‘Susana, hay una chica de 5 años que, por dos pesos, chup# pi#@ y yo, con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados, entonces, yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”. Ante esto, expresó la contestación de “La diva”. “Pepe”, manifestó. Las risas de sus compañeros no tardaron en llegar.

En tanto, la Youtuber Noelia Custodio recordó el paso de Cibrián por la mesaza de Mirtha Legrand, donde repitió esa misma frase y Martín Rechimuzzi, indicó:“”Pepe o calle es una frase icónica. Como eslogan sirvió para la tele”.

El descargo de Pepe Cibrián tras la burla de Tomás Kirzner

En Intrusos, Cibrián, indignado por la situación, dijo: “Es un tema muy grave, muy serio”.

Y, prosiguió: “Esto no es libertad, es meterse en una vida y afectarla… personal, mía, sin control… meterse en mi casa y en mi intimidad. Sé que mi Instagram es público, pero no es lo que me destrozó, sino lo que acabamos de escuchar. Toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como mis padres en la Guerra Civil, como mi madre a los 13 años…. Esto es muy serio”, comentó el dramaturgo de 76 años, quien se mostró muy molesto a la hora de rememorar cómo banalizaron la frase “¿Calle o Pepe?”.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché, fundamentalmente, en el Senado de la Nación y, por la cual, soy Ciudadano Ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro y, ellos, se matan de risa”, comentó.

“Se ríen de una forma espantosa. ¿A algunos de ustedes le pasó esto? ¿A alguno de sus hijos le pasó esto? Por lo único que yo he luchado, algunos de los muchos niños que fueron adoptados por parejas del mismo sexo, con amor y ternura, dándole una dignidad en la vida y ustedes no se lo dan; esto, es una cosa inhumana. El streaming es responsable, pero… ¿qué tenemos que decir?”, lanzó, furioso.

Ante esto, continuó: “No puedo calmarme, porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. ¿O de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños, todos los días, son raptados y vendidos a familias que no tienen hijos? ¿Por qué no se ríen en cámara?”.

“Mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a hablar. ¿Qué sabes vos de la vida, pendejo?”, le dejó en claro a Kirzner. “Me da asco, ¿en serio a ustedes no les ofende?”. Voy a hacer juicio, pero no por mí. Lo que sí, si gano algo, lo voy a donar a la Casa del Teatro; no necesito plata, pero si necesito que sea respetada una niña”, concluyó.

Las disculpas de Tomás Kirzner a Pepe Cibrián

Tras el descargo de Cibrián, Tomás pidió perdón en el streaming.

“Obviamente, tenemos que empezar haciendo alguna referencia, esencialmente, a un viral de esta semana con el asunto del señor Pepe Cibrián”, comenzó diciendo Martín Rechimuzzi.

En este sentido, el influencer destacó sobre las cuestionables palabras que tuvieron en cuanto a la entrevista del director teatral y Susana Giménez. “Nosotros nunca nos reiríamos de esa situación, pero si hay alguien que se sintió mal les pedimos disculpas, no tenemos ningún problema por eso”, reveló.

Luego Kirzner, tomó la palabra. “Estuvo dando vueltas ese clip, en el que yo me estoy riendo, cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente”, dijo.

“Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve”, admitió. Después, Kirzner aseguró que “no fue su intención”, y, agregó: “Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima en mi vida; esto, es real”.

Y, agregó: “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”.

Finalmente, Tomás se hizo cargo de su mal comportamiento. “Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me reí del remate que es el famoso clip de ‘Calle o Pepe’ que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos lo conocemos”.

Pepe Cibrián no aceptó las disculpas de Tomás Kirzner

Cuando se enteró del pedido de disculpas, Cibrián dialogó con Karina Mazzocco en “A la tarde” (América TV) para dar su postura en cuanto al gesto que tuvieron Kirzner y Rechimuzzi.

“¿Cómo tomaste la disculpa, Pepe?”, le consultó la conductora. “No creo que haya sido una cosa muy casual que hayan hecho esto”, aseguró.

“No fue improvisado, no es que fue ahí que se les ocurrió. Si eso hubiera sido improvisado, no habrían sabido parte del speech que yo hice con Susana y que, la otra chica, supiera parte de la conversación que tuve con la diputada Hotton“, planteó.

Luego, remarcó su molestia con Tomás Kirzner, quien lo imitó al recordar su entrevista con Giménez.

Entonces, Mazzocco lo interrumpió para volver a preguntarle: “¿Vos aceptas las disculpas? Porque Toto Kirzner hizo una disculpa muy sentida”. “No”, respondió Pepe, tajante.

Acto seguido, Cibrián explicó las razones por las cuales no está dispuesto a aceptarlas y, para ello, apeló a una metáfora. “Todos tenemos la libertad de manejar un auto y, si me cruzó con el semáforo, paro, pero si no lo hago y, sigo con el semáforo en rojo, choca un auto y mato o hiero a alguien; por ende, soy responsable de haber trasgredido la libertad en función de lo que se me dio la gana”, planteó.

En la misma línea, Pepe sumó: “Estos chicos, que no han matado a nadie, trasgredieron el semáforo en rojo”. Ante sus palabras, el panelista Luis Bremer le preguntó si “había visto o escuchado el video en que el hijo de Adrián Suar le pidió perdón”.

“Lo escuche, pero… ¿qué me importa? Me parece una aberración. Dicen que “no fue su intención”, pero la intención fue lo que hicieron, porque sabían todo el texto de mi charla con Susana Giménez y, también, sabían lo que dije en lo de Mirtha Legrand y, por eso, hablan de ”¿Calle o Pepe?”, lanzó, indignado.

Para cerrar, remarcó: “Tocaron lo más sensible de mi vida y, por eso, no puedo aceptar las disculpas, que se las den a los abogados y a la Ley. Yo no tengo que disculpar a nadie, sólo reacciono como cualquier ciudadano ante este horror que ha pasado, punto”.

Leé más notas de La Opinión Austral