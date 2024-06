El jueves 20 de junio, comenzó la 48.ª edición de la Copa América 2024. El torneo, se está llevando en el Mercedes Benz Stadium de Estados Unidos. Minutos previos a que la selección argentina y Canada se enfrentaran, apareció, junto a los árbitros, la periodista de ESPN, Morena Beltrán, situación que sorprendió a los televidentes, ya que no sabían por qué se encontraba ahí. El clip del momento no demoró en hacerse viral y la red social “X” se llenó de memes.

Copa América 2024: ¿Por qué Morena Beltrán estaba junto a los árbitros?

Tras mucha incertidumbre, finalmente, se reveló que la aparición de Beltrán, junto a todo el cuerpo arbitral, se debió a una decisión de los auspiciantes. Entre las 11 empresas que invirtieron en la competición, Coca-Cola y Puma aparecen como dos de las más destacadas y fueron las que seleccionaron a la periodista.

En primer lugar, la comunicadora ingresó como embajadora de “Puma”, marca que auspicia la vestimenta de los árbitros y que la viste a ella en Argentina. Por otro lado, Coca-Cola fue anunciada, el mismo 20 de junio, como “Socio Global” de la competición, razón por la que le dieron un brazalete.

En base a esto, Morena se encontraba allí para darle la moneda al árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, para hacer el sorteo y, así, decidir cuál de los equipos iba a dar el puntapié inicial.

Los memes tras la aparición de Morena Beltrán en la Copa América 2024

Luego de su inesperada aparición, las redes fueron invadidas con imágenes graciosas. Mirá las reacciones.

Argentina venció a Canadá en el debut de la Copa América con 2 goles

La Selección argentina sufrió más de la cuenta pero venció por 2 a 0 a Canadá en un atractivo encuentro disputado esta noche, en el Mercedes Benz Stadium, en el partido inaugural de la Copa América de Estados Unidos 2024.

El delantero Julián Álvarez, a los 4 minutos del segundo tiempo y, Lautaro Martínez, a los 43 del mismo período, fueron los artífices del triunfo argentino.

Con este resultado, la Selección nacional comenzó la defensa del título con tres puntos vitales en la primera fecha del Grupo A del certamen, la cual comparte con Chile y Perú.

Argentina tuvo un comienzo prometedor con Lionel Messi y Ángel Di María encendidos para generar peligro con su velocidad y verticalidad, algo que le generó varios dolores de cabeza a la defensa canadiense que se replegó y resistió.

El delantero de Benfica fue una amenaza constante por la derecha y enloqueció al talentoso lateral izquierdo Alphonso Davies, sin embargo, la mejor acción la tuvo de contragolpe por el medio del campo de juego, pero al momento de definir, se topó con el rápido achique del arquero Maxime Crépeau.

Posteriormente, fue Marcos Acuña quien tuvo el gol en sus pies, tras una gran asistencia de Messi, pero el lateral izquierdo tomó una mala decisión y la situación de dilucido. Por su parte, la respuesta de Canadá llegó mediante Tajon Buchanan, que se favoreció de un mal rechazo de la defensa argentina, pero remató de forma desviada.

El susto pasó para la Selección nacional y recuperó nuevamente el protagonismo, en ese lapso fue Alexis Mac Allister el que no pudo vencer al arquero rival de cabeza, mientras que sobre el cierre del primer acto, Emiliano “Dibu” Martínez se disfrazó de héroe para ahogarle el grito de gol a Eustáquio, quien realizó un cabezazo a quemarropa dentro del área.

Ya en el complemento, en el amanecer, Messi sacó a relucir todo su talento y fabricó una exquisita asistencia en profundidad para Mac Allister, quien anticipó al arquero y habilitó a Álvarez, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red, Con este tanto, el delantero volvió al gol con Argentina luego de 895 minutos (desde las semifinales del Mundial de Qatar 2022 con Croacia no convertía).

El tanto le permitió a los dirigidos por Scaloni tomar aún más confianza y generó una ráfaga de situaciones de peligro que no pudo concretar ante la figura del arquero Crépeau.

Con el correr de los minutos, Canadá fue la que niveló el juego y lentamente se atrevió a ir por más, llevando así a la Argentina a una postura incómoda, en la que dejó algunas dudas en la última línea y sufrió más de la cuenta.

El cierre del partido tuvo un interesante ida y vuelta, en el que los canadienses contaron con dos situaciones claras, mientras que Argentina finalizó con una mejor imagen, ya que logró cerrar el triunfo con el tanto de Lautaro Martínez, quien definió entre las piernas del arquero luego de la asistencia de Giovani Lo Celso.

Argentina vs. Canada por la Copa América: síntesis del encuentro:

Copa América 2024.

Grupo A – Fecha 1.

Argentina 2 – 0 Canadá.

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodán González (Uruguay).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Estaquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Goles en el segundo tiempo: 4m Julián Álvarez (A), 43m Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Jacob Shaffelburg por Buchanan (C); 22m Giovani Lo Celso por Di María (A): 30m Nicolás Otamendi por Paredes (A) y Lautaro Martínez por Álvarez (A); 34m Richie Laryea por Larin (C); 40m Jonathan Osorio por Kone (C) y Jacen Russell-Rowe por Millar (C); 43m Nicolás Tagliafico por Acuña (A) y Gonzalo Montiel por Molina (A).

Leé más notas de La Opinión Austral