Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La espera terminó y Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con 24 nuevos participantes. En este marco, horas previas a su comienzo, el periodista Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live” de cuánto es el monto que recibirán los jugadores, semanalmente, por estar hospedados en la casa más famosa del país.

“En pocas horas comenzará Gran Hermano, el programa más exitoso de esta era en la televisión y yo te fui contando, a lo largo de estos meses, diferentes datos. Hoy, me voy a centrar en los participantes”, expresó el comunicador.

Y, continuó: Me contaron cuánto van a ganar los participantes de esta edición. Tuvieron que aumentar lo que le pagaban a los de la edición anterior porque, obviamente, se nota la inflación. La cifra que me dieron es semanal”.

“Me contaron los integrantes de esta edición acumularán, semanalmente, aproximadamente medio millón de pesos”, agregó Etchegoyen y remarcó que “esta nueva temporada de GH será mejor producida y con más tecnología, ya que se ha destinado más dinero para realizar el programa”.

“Esto significa que, una persona que dura un mes en la casa más famosa, se llevará unos dos millones de pesos. Buena plata para los tiempos que corren”, sostuvo Juan.

Y, cerró: “Es decir, si el reality dura unos seis meses como se pronostica, aunque después lo estirarán, seguramente, ese participante que abandona el reality, antes de la final, se llevará unos 13 millones de pesos”.

Gran Hermano 2025: todos los participantes de la nueva edición

Al igual que en la edición anterior, esta nueva temporada presenta una amplia diversidad de “hermanitos“, entre los que se encuentran un terraplanista, una pescadora y la hija de Alejandro Mancuso, entre otras personalidades que prometen generar controversia y dar mucho de qué hablar en la casa más famosa del país.

Keila Sosa

Keyla Sosa, la primera participante en entrar a Gran Hermano 2024

Sosa fue la primera participante en ser presentada por Santiago del Moro y en ingresar a la casa más famosa. La joven, que vive en Tigre, afirmó que “quiere ser famosa desde que tiene 3 años”. Dijo que “tiene un padre mujeriego” y “se hizo las lolas”, pero que “ya están un poco caídas”.

Claudio Di Lorenzo

Claudio, el participante que se define como terraplanista, de Gran Hermano

Di Lorenzo tiene 41 años y es de Flores. “Soy uno de los que creo que la tierra es plana y no redonda”, reveló en su presentación.

Lourdes Ciccarone

Lourdes, participante de Mar de Plata de Gran Hermano (Telefe)

En tercer lugar ingresó Ciccarone, quien se presentó como “una mina linda, fachera y copada”. “Tengo novio”, advirtió antes de sumarse al reality.

Luca Mateo Figurelli

Luca, el futbolista que se define como “chamullero” entró a Gran Hermano

Figurelli fue el cuarto participante en sumarse al reality. “Mi sueño es ser jugador profesional. Soy de Berazategui, chamuyero, tímido, pero… después, entro en confianza”, comenzó diciendo. Asimismo, comentó que “intentó ser streamer”, pero que “no lo veía ni una sola persona”.

Sandra Priore

Sandra, la participante de Gran Hermano que trabaja como pescadora

Priore, oriunda de La Plata, aclaró de arranque: “Yo no entro a la casa a levantarme a nadie, pero nadie sabe lo que puede pasar”. Y, luego, advirtió: “Mi vida es la pesca. Para mí, navegar significa libertad”.

Candela Campos

Candela Campos, la patinadora profesional que cumplió su sueño de entrar a Gran Hermano

Campos es de Villa Luzuriaga, La Matanza. Es estudiante de personal trainer y patinadora profesional.

Sebastián Bello

El octavo participante en ingresar a Gran Hermano es Sebastián Bello de San Rafael, Mendoza.

Martina Pereyra

Martina, la modelo que quiere conquistar a todos en la casa de Gran Hermano

Pereyra es oriunda de La Plata y trabaja como modelo y contadora. “Odio limpiar”, aseguró antes de agarrar su valija e ingresar a la casa más famosa del país.

Giuliano Vaschetto

Giuliano, el participante de Santa Fe que ingresó a la casa más famosa del país

Vaschetto es vendedor y es de Venado Tuerto, Santa Fe. “Soy vendedor y te puedo vender lo que sea. Lo que más me gusta es la plata”, dijo antes de su ingreso a la casa más famosa del país.

Petrona Jerez

Petrona Jerez, la tucumana que con su carisma quiere conquistar la casa de Gran Hermano

Jerez tiene 53 años y es de Tucumán. Es peluquera, depiladora, cocinera y enfermera. “Tengo una nena de 30 años, tres nietos y mi esposo, Jorge, con quien compartí mis últimos 30 años junto a él”, aseguró la nueva participante.

Santiago Alcorta

Santiago, el uruguayo que sufre bullying por “fachero”

Alcorta es de Montevideo, Uruguay y tiene 28 años. “Me gusta gustar”, dijo antes de su ingreso a la casa. Crea contenidos en TikTok, es influencer, de chico sufrió bullying y aseguró que quiere ingresar a la casa para encontrar el amor.

Chiara Mancuso

Chiara, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, nueva participante del reality

Mancuso es de Ezeiza y vive en un barrio privado. 30 años, modelo, bailarina y promotora. Es la hija del exfutbolista de la Selección Argentina, Alejandro Mancuso.

Ulises Apóstolo

Ulises, el analista político cordobés que sueña con ganar el reality

Apóstolo es licenciado en ciencias políticas y trabaja como asesor de un funcionario político.

Delfina De Lellis

Delfina, la nueva jugadora confirmada para ingresar a Gran Hermano

De Lellis es de Tres de Febrero, Saénz Peña. “Vengo a demostrar que las modelos no solo somos una cara bonita. Me ven linda y me tachan de tonta y no es así”, advirtió.

Luciana Pereyra

La historia de Luciana, la joven que dio a conocer su nueva identidad en su presentación

Pereyra comenzó presentándose como Jorge Barrionuevo, de la provincia de Santa Cruz. “Hace 10 años, a escondidas, soy Luciana Martínez. Ahora, quiero que me conozcan como Luciana”, dijo en su presentación.

Juan Pablo de Vigili

Juan Pablo, representante de Corrientes, se suma a la casa de Gran Hermano

Vigili es oriundo de la ciudad de Corrientes y trabaja como arquitecto. “Soy emprendedor nato. Soy buena onda siempre”, dijo sobre su personalidad.

Andrea Lázaro

Andrea Lázaro, de la ciudad de Buenos Aires

Lázaro es del barrio de San Cristóbal y trabaja como profesora en un gimnasio; también, da clases de spinning y localizada. “Yo me casé, me divorcié y hace 18 años que no vivo con un hombre”, comentó en su presentación. “Entro a Gran Hermano para conocer a alguien”, advirtió la mujer que dijo que estaba soltera hace muchos años.

Brian Ezequiel Alberto

Brian, el vendedor ambulante que sueña con ser el próximo ganador del reality

Alberto es vendedor ambulante y trabaja en la línea “San Martín” de trenes. “Vendo todo lo que es el rubro de golosinas”, contó en su presentación. “Soy muy jodón, cargoso y plaga. Voy a volver loco a todo el mundo. Soy el mejor producto”, dijo el carismático participante.

Jenifer Lauría

Jenifer, la joven de Canning que trabaja “para los Moyano”

Lauría es de Canning y trabaja como administrativa en la federación de Camioneros. “Hace casi 10 años, trabajo para los Moyano. Los conozco a todos y buena onda”, comentó al respecto.

Renato Rossini

Renato, el modelo peruano que aseguró que vino a la Argentina para “ganar Gran Hermano”

Rossini es de Lima, Perú y es hijo de un reconocido actor de aquel país, Guillermo Rossini. Es modelo, influencer y ya participó en otros realities en su país. “Perú está en la casa”, dijo cuando ingresó al estudio y fue recibido por Santiago del Moro.

Sofía Buscio

Sofía, la nueva participante en sumarse al reality

Buscio es de Villa Urquiza, Capital Federal. Le dicen “Sopa” y demostró toda su actitud en la presentación. “Me encantan los tatuajes y ese tipo de arte en la piel”, aseguró la joven, quien tiene múltiples tatuajes en todo su cuerpo.

Luz Tito

Luz, la participante de Jujuy que se suma a Gran Hermano

Tito es de la provincia de Jujuy y, antes de ingresar a la casa más famosa del país, estaba trabajando como boletera en una estación de colectivos.

Ezequiel Ois

Ezequiel, el último jugador en ingresar a la casa

Otis es de Ramos Mejía y se convirtió en el último participante en ingresar a la casa de Gran Hermano.

Carlos Tocco

Carlos, el empresario de la noche, que no quiere ser “un viejo boludo”

Es de Ituzaingó y es empresario “de la noche”. Tiene boliches en zona oeste y fue futbolista profesional en Chacarita y, también, entrenador de fútbol.

Cómo ver Gran Hermano 2025 en vivo

El reality se transmite en vivo por Telefe, así como en los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO, que ofrecerán imágenes de la casa las 24 horas; también, se podrá ver a través de MiTelefe.

Leé más notas de La Opinión Austral