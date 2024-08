Luego de que se dio a conocer que Marina Calabró renunció al programa radial de Jorge Lanata, Yanina Latorre reveló en el streaming “Bondi Live” que su colega la traicionó.

Las polémicas declaraciones de Yanina Latorre en contra de Marina Calabró

Yanina, enojada, lanzó: “No me gusta que me mientan, que me cag… primicias”.

“¿Saben lo que hago en la radio? Cuando termina mi programa, les pido que saquen los likes. A Calabró no le regalo nada… traidora mitómana”, confesó, e, indicó: “No me gusta que me mientan”.

En este marco, picante, continuó: “Yo no perdono que me caguen primicias; en ese momento, la que tenía era que había renunciado al programa de Lanata de radio y, el día que me entero que se va, no por ella, sino por alguien de Mitre, ¿sabes lo que hizo? Lo llamó a Angel (de Brito) y, le dijo ‘Yanina ya sabe que renuncié. Tíralo vos y cágale la primicia'”.

Lejos de terminar ahí el tema, Latorre, sin filtro, expresó: “Ya que estamos, largo todo. La semana pasada me escribió Luis Majul, para decirme: ‘¿Estamos en condiciones de que te amigues con Calabró?’, y, le digo ‘¿vos qué parte no entendiste de que eso es un tema terminado? Aunque me amigue y mañana me case con ella, nunca más hago un pase. No me gusta’”.

Ante esta indignación, Diego Latorre, quien también forma parte del streaming, le preguntó a su esposa “si aceptaría una disculpas de parte de Marina”. “¡No, ya está!”, cerró la panelista de “LAM”.

El día que Ángel de Brito dio la primicia de Marina Calabró

A finales de junio, De Brito contó en “#ÁngelResponde” que Marina dejaba la columna que hacía en Mitre. “El 19 de marzo, termina su participación en el programa. Ya lo había hablado con Jorge Lanata. ¿Cuál es el motivo de la renuncia? Es la reducción de su columna”, había explicado.

Luego, en un móvil para “Buenos días América” (América), la politóloga aseguró que “su salida fue “netamente profesional”.

Además, había explicado por qué se demoró en dar la noticia. “Lo que postergó un poco fue la nominación al Martín Fierro; después, el premio y, en el medio, la internación de Jorge Lanata. No me parecía el momento. Distintas circunstancias lo fueron dilatando”, concluyó.

