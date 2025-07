Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Basada en la novela homónima, de Herman Melville, “Billy Budd” de Benjamin Britten (1819-1891) tendrá su estreno absoluto en el Teatro Colón y en Argentina, este 1° de julio.

La ópera en dos actos (versión de 1960) contará con la dirección musical de Erik Nielsen y la dirección de escena de Marcelo Lombardero.

En total habrá ocho funciones, el 1, 2, 3, 5, 8, 10 y 12 de julio a las 20:00, y el 6 de julio a las 17:00.

La llegada al país de la producción lírica a uno de los teatros más importantes del mundo contará además con la participación del arte de un santacruceño.

El artista Diego Roa, nacido en Puerto San Julián hace 41 años, fue convocado en diciembre de 2024 para realizar el arte de la tapa del programa que además tiene su presentación en gran formato y en merchandising.

Con la obra estudiada y después de haber visto la ópera, Roa comenzó a trabajar en los bocetos este años mientras se encontraba de visita en Río Gallegos.

“Es muy interesante. Tiene partes un poco controvertidas, según el punto de vista. El argumento tiene mucho que ver con los niveles de poder, es una ópera muy humana y habla mucho de la tiranía y el poder”, manifestó Diego Roa en diálogo con La Opinión Austral.

Anteriormente hubo otros intentos de presentación en Argentina. “En 1982 cuando estaba la guerra de Malvinas se quiso presentar y no se permitió porque estaban los militares y, después, en 2013 nuevamente la quisieron hacer, pero musicalmente es compleja y requiere mucho vestuario, escenografía y ensayos”, comentó.

Primera ópera

“Es la primera vez que recibo este tipo de pedidos, es el lugar que menos imaginé… que el Teatro Colón iba a contar con mi estilo. Mi estilo es muy contemporáneo y está muy alejado, así que me quedé muy sorprendido con la invitación, pero también me quedé sorprendido con el proceso“, reconoció.

“Este martes va a ser un día espectacular”. DIEGO ROA, ARTISTA

“Hice el primer boceto, que para mí estaba a nivel boceto, y lo presenté y quedaron todos callados. El director de ópera del Colón me dijo que esta tapa representa 100% lo que es Billy Budd, me dio escalofríos. Pensaba que iba a tener que hacer que hacer mucho más proceso. Lo hice digital, se lo mostré y después lo pasé a pintura”, relató.

“Le dediqué mucho más tiempo de lo que dedico en general porque tiene cosas nuevas a comparación de lo que vengo haciendo, pero también era mi idea empezar a evolucionar un poco mi estilo”, comentó.

En cuanto a lo que representa ser parte de “Billy Budd”, reconoció: “Empecé a caer de a poco, me voy sorprendiendo y dándome cuenta de lo que significa porque viene gente de todo el mundo. Va estar llenos de críticos y varias fechas están sold out”.

“Un día de la semana me dedicaba completamente a dibujar”. DIEGO ROA, ARTISTA

A menos de 24 horas del estreno de Billy Budd, expresó: “Este martes va a ser un día espectacular y la obra va a estar expuesta en algunas de las funciones. Va a quedar hasta fin de año, se va realizar una muestra de todos los artistas que trabajaron haciendo los afiches y se va a hacer una subasta”.

Dibujar, dibujar, dibujar

“Desde que tengo memoria no paro de dibujar, es innato. Mis cuadernos del colegio están llenos de dibujos. Me inicié copiando básicamente, no estudié, soy autodidacta y con el paso del tiempo, cuando era adolescente también pintaba con aerosoles, pero un día de la semana me dedicaba completamente a dibujar”, relató el artista sobre sus inicios en el arte en Santa Cruz.

En 2002, Roa se mudó a Ciudad de Buenos Aires para estudiar arquitectura, carrera de la que actualmente es docente en la UBA.

Cuando estaba promediando la mitad de la cursada, recordó que “no estaba muy apasionado con el tema de la arquitectura como con el dibujo, así que empecé a pintar nuevamente, hice cursos y también conocí a muchos artistas y grafiteros, ellos me incentivaron, me mostraron materiales y entonces empecé, pero como un juego, como algo extra”.

Diego Roa ha trabajado con marcas como Topline, Adidas y Nike.

Si bien realizó un par de muestras, los estilos que tenía en aquél momento no lo representaban en su plenitud. Su objetivo era dibujar y pintar.

“Al estar pintando en la calle, algo que hacía como un juego, me empezaron a llamar de marcas o aparecieron de la revista Rolling Stone buscando quién los hacía y eso apareció todo de sorpresa. Me fui alejando de la arquitectura y comencé a dedicarme a lo que más me gusta que era dibujar y también a la música. Cambió el camino que estaba tomando y fue para el lado de lo que más me interesaba desde chico”, manifestó.

Topline, Adidas y Nike, son algunas de las marcas con las que ya ha trabajado. Actualmente, está trabajando para marcas de ropa y para cine, como una película a estrenar con Diego Peretti y Ricardo Darín.

“Todas las semanas van saliendo cosas nuevas, diferentes o por ahí viajes, murales”, valoró.

Por último, adelantó que en noviembre visitará Río Gallegos, donde realizará una reproducción de la obra de Billy Budd.